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嚼食檳榔恐致慢性疾病通通找上身！　預防方式一次看

嚼食檳榔恐致慢性疾病通通找上身！　預防方式一次看
嚼食檳榔恐致慢性疾病通通找上身！　預防方式一次看

健康醫療網

2022-09-11 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】66歲施姓男子，患有高血壓及心臟疾病，定期於門診就醫，期間抽血檢查發現血脂偏高，加上本身又有抽菸、嚼食檳榔的習慣，因此被轉介癌症篩檢站進行口腔篩檢，雖口腔黏膜檢查結果正常，但嚼食檳榔已20餘年，考量高血壓及後續罹癌的可能性，經醫師勸導後決定加入戒檳班，3個月後，成功的從每天減量進步至完全戒除。

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臺灣口腔癌發生率名列前茅　僅次於大腸癌及肺癌

奇美醫學中心一般醫學內科主治醫師葉正發說明，全世界嚼食檳榔的人口約佔10%，主要分布在南亞、東南亞、臺灣、南太平洋國家等亞太地區十餘國；根據2013年公布的統計資料，臺灣的口腔癌發生率在這十幾個國家是名列前茅的。

此外，2019年衛生福利部國民健康署的癌症登記資料更顯示，男性口腔癌發生率已經超越肝癌，上升到第3名，僅次於大腸癌及肺癌。

嚼食檳榔較易變胖　對自身的健康影響更甚

嚼食檳榔除了會造成口腔癌之外，還會引發許多慢性疾病，如：甲狀腺功能低下、心血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、肝臟纖維化以及慢性腎臟病等。

2021年高雄醫學大學發表的論文中追蹤嚼食檳榔族群四年來的骨密度變化，發現曾經嚼食檳榔者骨密度偏低，如果持續嚼食檳榔骨質密度更持續下降；三軍總醫院研究也發現嚼食檳榔容易形成大腸憩室，造成憩室炎風險提高，且與大腸息肉有高度相關，容易造成大腸癌。

2022年高雄醫學大學研究發現，嚼食檳榔與腰圍過粗、高三酸甘油脂、高密度膽固醇（好膽固醇）偏低等代謝症候群有顯著相關；英國的研究也指出，嚼食檳榔與體重和腰圍增加有關，並提高糖尿病風險；根據中國醫藥大學的研究結果發現，其死亡率也提高了好幾倍，實在可怕。

預防口腔癌　定期檢查口健康才持久

嚼食檳榔所造成的影響除了經濟耗損、生態環境的破壞，更重要的是對個人身體健康及家庭的傷害，後果不堪設想。葉正主治醫師提醒，除應儘快戒掉檳榔，更應定期接受健康篩檢；篩檢後若發現疑似陽性情況，如：白斑、紅斑、紅白斑、口腔黏膜下纖維化、疣狀增生瘤或口腔癌等，即轉介耳鼻喉科或口腔外科的醫師診療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55046

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