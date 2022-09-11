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金針菇烤肉組開箱！一組2199元他傻眼　嗆「這是餵狗的」

▲YouTube頻道「Gelovery」日前實測購買金針菇自有品牌的「韓式烤肉組」來開箱，掀起熱烈討論。（圖/YT@Gelovery）
▲YouTube頻道「Gelovery」日前實測購買金針菇自有品牌的「韓式烤肉組」來開箱，掀起熱烈討論。（圖/YT@Gelovery）

編輯中心/綜合報導

2022-09-11 15:12:36

Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自韓國來台灣留學多年，經常拍攝多元題材的她，圈粉速度也相當快，現在已經是百萬等級的YouTuber，近幾年更是推出自家品牌「金家ㄟ」，先是進軍超商御飯糰、拌飯、冰沙等系列商品後，前些日子推出「韓式烤肉組」，沒想到有別組YouTuber買來開箱後，不留情面的直接痛批「2199元的價格吃完只有滿滿的失望！」甚至吃到板腱牛時，頻道成員更直接說「我不想吃了，這是餵狗的」影片引發廣大熱烈討論。

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據了解，金針菇的品牌「金家ㄟ」在7月上旬開始開賣這套「韓式烤肉組」，並且主打如果是早鳥購買則為1799元，原價是2199元，內容物包括豬五花300g、帶骨牛小排300g、梅花豬肉片160g、板腱牛肉片200g，所以肉類共960g，還要扣掉帶骨的部分，烤腸160g另計，醃洋蔥250g以及泡菜200g，當時就讓不少網友認為賣太貴，這個價格連去全聯都吃得比她還豐盛。

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▲金針菇品牌「金家ㄟ」推出的韓式烤肉套組一組要價2199元，但內容物太少引起網友議論。（圖/YT@Gelovery）
然而專門開箱各大食物以及美妝商品的YouTube頻道「Gelovery」日前實測購買金針菇自有品牌的「韓式烤肉組」來開箱，主持人一開始介紹完內容物後，揭露是2199底價之後就坦言「超級貴哎！其他品牌的烤肉組，這個價位大概都是給4-6人份，種類比他們多，份量也是加倍的，食量比較大的話，兩個人吃應該就很緊繃了」。

然而一路試吃之後，幾乎都沒有好評，包括「豬肉腥味太重」等等，甚至烤到板腱牛時，頻道成員吃一口直接說「欸欸！板腱不要再烤了！我不想吃了，這真的是餵狗的」主持人也吃一口後表示「為什麼我覺得我們家旺財吃得肉都比它好吃」隨後試吃的烤腸、牛小排、豬五花也都無一倖免，不是筋太多就是調味不夠，讓「Gelovery」團隊相當傻眼的說「以後網紅出的產品我真的不信了！中秋買這個回家不會和樂融融，只會怒火中燒！這種賣粉絲信仰的東西，真的Duck不必ㄟ！」

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▲YouTube頻道「Gelovery」烤了金針菇烤肉組的板腱牛，成員吃一口就阻止不要再烤，嗆聲「這真的是餵狗的」。（圖/YT@Gelovery）
影片曝光後，掀起網友論戰，有人認為「有人敢講實話沒有不好吧......網紅出的品牌產品本來就要受到檢視啊，誰會拍這種片來蹭熱度，感覺就很真實，推爆」、「這就只是一般人不敢說而已，御飯糰就只是飯多，根本沒有料多啊」、「如果我花兩千吃到這種菜色，反應也差不多是那樣」、「先不論好不好吃，只有5肉兩配菜就要2200，我真的會生氣」、「超級盤的價格，好生氣」。

不過也有網友則提到「我是覺得難吃的話你們也可以給出建議讓她修正啦！不然通篇難吃的話，好傷人」、「我是覺得烤得也沒有說很好，建議這種影片還是要給出實質建議啦，不然很像在黑」、「說真的，東西好不好、貴不貴，真的就是看個人，選擇權在自己身上，但用詞真的可以在修飾一下」、「晃了一圈IG的Tag，其實沒有那麼不堪，用詞真的要再修飾一下，每個人觀感不同」。（編輯：張嘉哲）


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