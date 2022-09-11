中秋不烤肉　「輕食野餐」健康又環保

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國際實證研究顯示，每日攝取足夠的膳食纖維，能減少15-30%罹患冠狀動脈心臟病、中風、第2型糖尿病及大腸直腸癌的風險，每天攝取約90克的全穀雜糧（約1碗），降低15%罹患高血壓的風險。
吳昭軍也提到，可透過汁多味美的「柚子」，攝取維生素C、膳食纖維、鉀及多種礦物質等營養素，促進腸道蠕動；而山藥、南瓜、豌豆仁等全穀及未精製雜糧，則含有豐富的膳食纖維、礦物質、植化素，建議成人每天攝取25-35克膳食纖維。
善用當令食材 柚子、月餅展新意
為了善用當令食材，也有飯店運用國產柚子的特性，研發柚香沙拉、柚香五穀米堡等一系列菜餚，讓民眾多了新選擇；此外，還有協會自創「金月麻醬涼麵」，採用富含鉀離子的山藥做成手工山藥麵條，搭配紅蘿蔔、小黃瓜、蛋皮、雞胸肉絲等，最後再擺上堅果種子做成的醬料代表月亮，營養清爽又應景。
針對長者，也有課程設計以南瓜泥及豌豆仁取代部分麵粉，調整月餅軟硬度，不但讓長者好入口，而且熱量低，還能攝取維生素A、β-胡蘿蔔素及膳食纖維等營養素。
「中秋愛柚味」活動 創意料理動起來
國產的柚子可用來入菜、泡茶、手繪及製作清潔用品等，除了好吃又好玩之外，國民健康署邀請大家發揮創意，參與「中秋愛柚味」活動，在活動期間（111年9月6日至9月30日）上傳柚子三連拍或柚子創意料理至國民健康署臉書，就有機會獲得好禮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55054
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