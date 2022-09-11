中秋烤肉姿勢不良、腰酸背痛？骨科醫授「護筋骨三部曲」

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首部曲︰烤前準備
迎接烤肉盛會前的採買準備，往往跟烤肉本身同樣令人興奮期待．面對賣場
琳琅滿目的商品，請記得遵守以下原則︰
1.少量多樣：例如汽水、啤酒等飲品，以往民眾可能一次買整箱（24罐），覺得較為划算，但因中秋採買物品較多，建議可採取「少量多樣」的原則，如飲料部分改為買一手（6罐）、或寶特瓶裝，既可以讓選購的種類更多元，又可以避免一次搬太重而受傷。
2.蹲低抱起：面對比較重的商品，在搬運時切記要靠近蹲低，避免直接彎腰抱起，尤其曾有椎間盤突出病史的患者更要小心，否則還沒烤到肉就傷了腰，會讓整個中秋連假相當掃興喔！
3.推車代勞：中秋烤肉採買物品眾多，民眾至賣場往往需要花上一、二個小時，建議盡量減少靠身體搬運的次數，買多買少都善用推車代勞輕鬆選購，甚至推到停車場方便上車，如此可將受傷的機率降到最低。
二部曲︰烤肉當下
終於來到烤肉的重頭戲，在與家人親友開心聊天、大啖美味的各種燒烤之際，也要注意烤肉姿勢是否不良，以下四個小技巧，可以讓您快樂吃烤肉，安全顧腰椎︰
1.忌蹲低坐：傳統的烤肉都設計得非常靠近地面，然而長時間坐低板凳、或低烤肉，將導致身體長時間前彎，而增加腰椎壓力，導致事後相當不舒服，因此應該將烤肉架架高、墊高、或放高處，減少烤肉時的彎腰次數。
2.長夾助攻：倘若無法改變烤肉架高度，也可以利用加長的夾子，增加人體與烤肉架的距離，如此就可以坐較高的椅子，避免低蹲低坐，導致腰椎受傷。
3.雙手並用：面對比較重的烤物，例如大支串燒、鋁箔紙盒、大肉排，可以出動雙手雙夾，避免因為單手夾重物負擔過重甚至導致扭傷。
4.電烤神器：近來流行的「電烤盤」、「電烤神器」等，除了免去升火的麻煩外，也讓民眾可以在室內吹著冷氣烤，或是放桌上輕鬆烤，甚至也可以減少煙灰，好處多多。
三部曲︰烤後收拾
吃完了美味的烤肉，就是大家分工清理收拾的時間，此時不少烤肉專家的手腕與腰椎都開始「累累的」，因此如何「省力」護手腕、顧腰椎？不妨參考以下的小技巧︰
1.鋁箔防焦：建議在烤肉時，可用鋁箔紙包裹食材，並搭配一點水分或米酒，就有蒸煮的效果，又可以避免烤焦，這能讓事後在刷洗鍋具較為輕鬆，另外使用鋁箔時，要記得亮面朝食材，霧面朝熱源才是正確的。
2.木炭處理：建議先降溫再分批夾開，如此可避免太重或燙傷，而在移動木炭包或爐具時，切記不可直接彎腰搬運，容易造成腰椎不適；此外在提水降溫時，一樣要遵守蹲低再提起的大原則，倒水時水桶可放膝蓋上減少腰椎受力。
3.省力刷洗：建議先將爐具、鍋具以溫水或清潔劑浸泡，讓刷洗污垢能較為省力，避免跟它「直球對決」而過度用力刷洗，導致手腕扭傷或媽媽手。
現代人運動量少，肌耐力較不足，因此像直接彎腰搬運重物、長時間蹲坐烤肉、過度用力刷洗等動作，都容易讓酸痛找上門，建議大家烤肉時，盡量把握以上三部曲的原則，減少受傷的可能，讓每次的烤肉都買得開心、吃得盡興、清潔省力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55065
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