長新冠曬太陽後「這樣做」芭比Ｑ了　中醫治療緩解不適

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞東醫院傳統醫學科主任林巧梅指出，中醫把中暑分為陽暑及陰暑。所謂「陽暑」是在大太陽下或悶熱不通風的環境容易發生，症狀可能有輕微發熱、頭暈頭痛、肩頸僵硬、汗多口乾、食慾減退、疲倦、小便減少等，嚴重者甚至昏迷、熱衰竭、脫水。
而「陰暑」多因不正確的解暑方式引起，如：冷熱溫差大、長時間待冷氣房（產生所謂的冷氣病）、過食冷飲如啤酒瓜類、乘涼受寒等，症狀可能有頭痛、筋骨痠痛、腹瀉、倦怠、鼻過敏等。
發生中暑治療 通風處多休息
萬一中暑了，林巧梅主任建議平躺休息、移至陰涼通風處、補充水分電解質，急症仍須送急診，輕症（如輕微發熱、頭暈頭痛、肩頸僵硬、胃口不好、汗多口乾、疲倦、小便減少等）可以刮痧，食療可選用四神湯，陽暑陰暑不適症狀也可以服用中藥緩解。但刮痧完因為毛細孔打開，要特別注意防風防暑，也注意不要過度刮痧至腫脹瘀血太過。
預防中暑 這些細節要留意
林巧梅主任也提供預防建議，如注意冷熱空間轉換須有緩衝空間，例如先在走廊適應、增加防護措施如物理性防曬或冷氣房加薄外套，同時陽暑特別須注意水分及電解質補充，可適量補充以下食材：愛玉、仙草、綠豆薏仁、生脈飲（西洋參、麥門冬、五味子）、西瓜翠衣（切片煮水飲用）、荷葉（升陽清熱解暑）；陰暑可以適量飲用生薑茶，以達到預防功效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55034
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw