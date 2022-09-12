COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長新冠曬太陽後「這樣做」芭比Ｑ了　中醫治療緩解不適

長新冠曬太陽後「這樣做」芭比Ｑ了　中醫治療緩解不適
長新冠曬太陽後「這樣做」芭比Ｑ了　中醫治療緩解不適

健康醫療網

2022-09-12 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】許多都是長新冠康復後覺得異常疲倦、頭痛，擔心是後遺症，這時候多可以從「曬太陽」看出端倪。臺灣天氣炎熱，確診後如果是屬於氣虛的症型，這類病人容易感受外邪，包含暑邪，如果在大太陽下活動，又馬上進入冷氣房，熱氣就容易閉鎖在體內，造成頭昏悶熱不適、煩嘔、疲倦等症狀，這樣就是中暑了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中暑分兩種　陽暑和陰暑

亞東醫院傳統醫學科主任林巧梅指出，中醫把中暑分為陽暑及陰暑。所謂「陽暑」是在大太陽下或悶熱不通風的環境容易發生，症狀可能有輕微發熱、頭暈頭痛、肩頸僵硬、汗多口乾、食慾減退、疲倦、小便減少等，嚴重者甚至昏迷、熱衰竭、脫水。

而「陰暑」多因不正確的解暑方式引起，如：冷熱溫差大、長時間待冷氣房（產生所謂的冷氣病）、過食冷飲如啤酒瓜類、乘涼受寒等，症狀可能有頭痛、筋骨痠痛、腹瀉、倦怠、鼻過敏等。

發生中暑治療　通風處多休息

萬一中暑了，林巧梅主任建議平躺休息、移至陰涼通風處、補充水分電解質，急症仍須送急診，輕症（如輕微發熱、頭暈頭痛、肩頸僵硬、胃口不好、汗多口乾、疲倦、小便減少等）可以刮痧，食療可選用四神湯，陽暑陰暑不適症狀也可以服用中藥緩解。但刮痧完因為毛細孔打開，要特別注意防風防暑，也注意不要過度刮痧至腫脹瘀血太過。

預防中暑　這些細節要留意

林巧梅主任也提供預防建議，如注意冷熱空間轉換須有緩衝空間，例如先在走廊適應、增加防護措施如物理性防曬或冷氣房加薄外套，同時陽暑特別須注意水分及電解質補充，可適量補充以下食材：愛玉、仙草、綠豆薏仁、生脈飲（西洋參、麥門冬、五味子）、西瓜翠衣（切片煮水飲用）、荷葉（升陽清熱解暑）；陰暑可以適量飲用生薑茶，以達到預防功效。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55034

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

孩子外出吵鬧，父母心好累？　兒盟提３大訴求

過度依賴止痛藥恐讓頭痛加劇！「緩解新解方」看這

上海常態化核酸沒完沒了　免費政策延至10月底

北京疫情加劇　外地進京者7天內禁聚餐聚會

我是廣告 請繼續往下閱讀