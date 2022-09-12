天然冰淇淋竟可高溫不融化？凍心揭2大秘訣：還可以外送

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手食界小精品 凍心推「百香芒果優格」、「金枕頭榴槤」體驗熱帶風情
不加一滴水的鮮奶吐司，炸出金黃飽滿的誘人色澤，被譽為「手食界小精品」，讓你逛街20分鐘也不融化、不沾手。凍心創辦人之一李加樂表示，因台灣是水果大國，所以凍心研發新口味也常以當季水果為主，這次的新品口味「百香芒果優格」嚴選台灣產地的特A級愛文芒果，加入優格、百香果與檸檬，酸酸甜甜的組合讓你一口就充滿夏日風情；另外，「金枕頭榴槤」選用泰國空運頂級金枕頭榴槤，每一口都散發水果之王的芳香濃郁。
「歐洲森林莓」、「泰泰奶喝茶」等異國風味也是絕對不能錯過的選擇，在台灣吃凍心一秒飛到外國，一解疫情時的苦悶心情。除此之外，長年炸冰淇淋熱銷口味還包括：凍心獨家的「蘋香藍莓」及「經典香草」，且凍心採用減糖配方，以天然原食材取代糖的比例，讓消費者享受冰淇淋卻不感負擔。
凍心炸冰淇淋活動限定冰淇淋禮盒組，贈送柴犬娃娃 最高價值1314元！
除了台北信義區新光三越A11有聯名櫃位之外，在義享時尚廣場、高雄大遠百，皆可看到萌柴的蹤跡並享有套組與禮盒優惠：
（一）：購買三杯杯裝冰淇淋加29元就送柴犬保冷袋（售價：99元）。
（二）：購買十二杯杯裝冰淇淋禮盒裝就送柴語錄娃娃+聯名保冷袋（售價：1314元）。
活動時間有限，喜歡柴語錄也喜歡炸冰淇淋的你不妨趁活動期間趕緊前往三大百貨據點！