把傳產做成時尚業！老牌成衣廠化身潮牌孵化器

一般人想到成衣業，常會和勞力密集、手工導向連結在一起，但從羽絨起家，如今已成功轉型為成衣大廠的光隆，在家族第3代董事長詹賀博2013年接掌至今，大力投資新技術、改造公司門面，推動傳統成衣業很少願意改善的公司下水道工程， 優化成衣流程，專注讓公司更科技、更時尚，不僅讓財務數字更加亮眼，也讓光隆搖身一變成為「科技成衣公司」。
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「留才」工廠重建商辦、別墅
詹賀博說，過去在光寶科技旗下建興電子工作時，夢想是在30歲以前做上科技業的高階經理人，從來沒有回家接班的念頭。但看著光隆因為家族紛爭、經營階層空轉等事件逐漸發生，因為不希望看到祖父詹發枝一手創立的事業毀於一旦，所以開始買入光隆的股票，最後竟成為最大股東。「當時想法很單純，就是想用新的管理方式為公司服務。」
但他發現，傳統產業一直都有揮之不去的「形象」問題，廠房較破舊、薪水也沒有金融、電子業的競爭力，「對年輕人來說，一定會有心理障礙。」為了改變這種氛圍，詹賀博決定「花可能不需要花的錢」，藉此吸引更多年輕人才。
「增產」快速調出大數據討論
像是2019年在宜蘭成立的成衣開發中心，不僅提升光隆的工藝技術，更是一棟同時擁有商辦、透天別墅功能的複合式建築，一方面營造新穎的工作環境，一方面別墅區還能當作房地產出售，一魚兩吃。
另外光隆在桃園中壢有一座汙水處理園區，1982年建成至今，已經十分老舊，詹賀博毫不避諱地笑說：「原本很像是在田中間的破工廠，就算用和科技業一樣的薪資招募研發人員，人才也一定會跑掉。」所以，他也把汙水處理園區打掉重建，蓋了物流中心，同時成立新的製造研發部門，在招募人才上，果真就容易許多。
有了人才，工作流程的優化更是迫切。詹賀博說，光隆的主力產品是冬衣，複雜性高且款式多，從設計、打版到打樣，都需要投資大量的資源，對打版師傅的倚賴度高。但隨著打版師傅凋零、電腦繪圖興起，年輕人對於從事此類工作的熱忱大幅降低，所以他在2020年建置了資料庫，將過去打版師傅做的所有版型上雲，客戶如有需求，就可以快速從大數據中調出版型修改討論，「這會讓年輕人覺得雖然是從事傳產業，但感覺是在做時尚業。」
而且，過去排版仰賴老師傅的經驗，但現在透過電腦排版，不同尺寸的衣服可以同時在同一匹布上完成，布料使用率提高，就能大幅減少損耗，甚至連「改善轉檔效率」的小細節，詹賀博也不放過。「過去業務為了把PDF格式的訂單內容放到Excel，要花上好幾個小時的時間，甚至變成一整天都在處理這件事情，毫無效率；但現在只要花上數分鐘，就能自動轉檔，並匯入系統。」
這些看似微不足道的流程細節優化，明顯反映在財務數字的改善上。過去，光隆的管銷費用大約占到營收的16%，但如今已大幅降低，僅占約8%，詹賀博表示，未來光隆的管銷費用還會繼續降低，對於營業利益的提升就會有所幫助。
不過，光隆如今大刀闊斧進行的變革，都是「新時代的產物」，難道不怕老一輩的家族股東成員反對嗎？詹賀博指出，很多家族親戚都已經不在董事會，僅做單純財務投資，公司能配出「穩定的股利」，就是讓股東不會有太多異議的方式。觀察光隆近10年股利政策，每股現金股息都可以穩定配到3元以上，「可以發出股利，基本上就已經可以給股東一個交代了。」詹賀博笑說。
但能有穩定收益回饋股東，其實是非常不容易的。詹賀博分享，光隆的主力生產據點在越南，2021年6月碰上越南疫情大爆發，工廠生產線全面停擺，但全年獲利還能達到5.15億元、創下歷史次高，靠的就是業外的資產活化和投資出場的眼光。
「營利」一次性訂單也能承接
詹賀博說，出售中國江蘇昆山的廠房、完銷宜蘭開發中心的26棟透天別墅，關係企業又在股價高檔時處分了美國上市公司VIZIO的股票，讓光隆去年進帳數10億元的業外收益。
如今，隨著越南2021年第4季解封，產線重啟，今年的光隆將與去年截然不同，本業動能強勁。他十分有信心地表示，公司流程改造帶起的效益，以及本業大幅好轉的利多，都將在今年一同反映在財報數字上。
法人指出，相較於廣越等同業追求大型客戶訂單，一次就能承作數萬件的衣服，光隆是連小客戶、少量的一次性訂單也能承接，優點就是風險分散、單價拉高，藉此獲得更高的毛利率，像是今年2月的冬奧，台灣代表隊隊服及美國滑雪板隊服都是例子。不過，不斷開發新客戶是光隆必須面對的挑戰。
身為詹賀博高中學長的寬量國際執行長李鴻基表示，詹賀博基本上就是「科技人」，做事風格和傳統成衣產業很不一樣，像是工序非常複雜的機能服，他只做小批量，但又把科學管理的想法放進去，這種模式別人做可能會賠錢，或是下一次就改接大單，「但他熱中於用科技方法做小批量高品質的機能服。」李鴻基甚至建議，光隆可以成為歐洲、加拿大、日本、韓國等多國個性化潮流品牌的孵化器，未來就更有機會出現長尾效應。