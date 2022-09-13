特企／新光銀行轉型創新！獲2022卓越雜誌雙獎肯定
由卓越雜誌主辦之《2022卓越銀行評比》於2022年9月6日舉行頒獎典禮，新光金控子公司-新光銀行連續六年獲得評審及客戶的肯定，今年度榮獲「最佳數位金融服務獎」與「最佳理專團隊獎」雙獎殊榮，由吳碧芬副總經理及數位金融部蔡佩如資深協理共同代表出席，接受金管會蔡福隆主任秘書頒獎。
新光銀行再度蟬聯「最佳數位金融服務獎」，在後疫情時代加速數位的轉型與創新，提昇了各項數位化交易帶來的便捷，讓全方位數位的服務品質獲得客戶的青睞；目前全力推崇的OMNI-U數位品牌，是以使用者為中心，鎖定「開戶、消費、繳費、理財」四大面向，創造OU數位戶金融與生活結合的新價值，提供實體與數位的完整服務；此外與國際組織Ｍastercard合作的OU點點卡-「你消費，我減碳 新光ＯＵ種樹計畫」更獲得「台灣永續行動獎」-「永續城市類」銅獎，藉由客戶日常持卡消費行為，喚起客戶對於消費碳足跡以及環保意識的抬頭，與其一同打造「聰明消費，創新減碳」的金融服務新體驗，共同為環境永續努力，以落實「貼近生活 為客著想」的價值主張。
此外，新光銀行繼今年三月獲得財經雜誌《財訊》頒發的「最佳數位智能系統」及「最佳平面行銷」獎項後，本次榮獲卓越雜誌頒發「最佳理專團隊獎」，顯見財富管理深獲客戶肯定；新光銀行吳碧芬副總經理表示：新光財管團隊「以客戶為中心」，是一家有溫度的銀行。由專業的理財顧問依照客戶不同人生階段的財務需求，提供最合適的理財規劃及資產配置建議，協助客戶建構理想中的財富人生。新光銀行致力為客戶提供各式貴賓禮遇，以貼心的服務及尊榮的體驗，提升服務品質，讓客戶賓至如歸。
為感謝客戶的肯定，即日起至2022年9月30日止，新光銀行推出「虎利美利Ⅱ」存款專案，全新資金享美元12個月年息3.25%優惠，臺幣也推出「虎利發發」新臺幣存款專案，全新資金僅需新臺幣10萬元(含)以上，可享活儲最高年息1.60%優惠，總額有限，額滿為止，歡迎至各分行臨櫃或於網路銀行/行動銀行承作；OU數位帳戶搭配OU點點卡最高回饋22%，也期待更多新朋友參與，更多活動詳情請洽新光銀行網站。