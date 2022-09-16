蘇大媽出獄衝熱搜！台南「10大傳奇人物」曝 他驚傳過世
聞名全台的檢舉魔人「蘇大媽」，過去因為妨害公務等犯行，去年3月入獄服刑，最近傳出已經出獄，被網友拍下她在路上的身影，讓不少台南網友開玩笑驚呼「全城戒備！」引起熱烈討論。然而，臉書粉專「台南式」就分享了在地10位傳奇人物，結果引起台南人廣大共鳴，不少網友紛紛貼出本尊圖片，掀起話題。
臉書粉專「台南式」日前貼文指出「今天聽聞一個震驚的消息，原來久沒出沒的推車哥走了，永遠成為傳奇了」並且貼出巡迴於府城大街小巷的在地傳奇人物，包含「陳XX欠神明錢車輛」、「徒手推車哥」、「蘇大媽」、「要錢阿伯」、「東陽舉牌哥」、「成大東方翔」、「廟會裝備哥」、「忍者」、「keroro軍曹/探險活寶」、「小東路書法家」等10位。
貼文一出，網友紛紛回應「要錢阿伯衣服都沒換過欸，超狂的XD」、「廟會裝備哥看好幾次笑死」、「要錢阿伯很鼓舞人心耶，20-30年來都長一樣不會老」、「要錢阿伯我本人做見證，應該真的有獨到保養配方，從我高中的時候被要過20塊錢到現在快40歲了，阿伯真的都沒有變老」、「忍者我好像有遇過欸」、「天啊，我還真的看過一半以上」、「之前夜市巧遇Keroro軍曹XD」、「哇靠！我正港台南人，我每一個都看過」、「推車哥走了嗎？歐買尬」。
其實最受矚目的就是「徒手推車哥」，一名老先生推一輛TOYOTA老車，車內全是他的家當，成為在地人嘖嘖稱奇的傳奇人物，不過據傳他在今年初已經過世，讓不少台南網友表示「去年還看到他的說」、「R.I.P 以前常常看到他， 打赤膊推著一台Toyota ，此情此景已成追憶」、「難怪很久沒看到祂推著車在大光國小出沒了！」（編輯：張嘉哲）