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特企／遠百轉型布新！徐雪芳獲新北女傑獎

▲新北市政府舉辦首屆「2022新北企業精典獎暨女傑獎」，遠東百貨總經理徐雪芳榮獲「新北企業女傑獎」，新北市長侯友宜親自頒獎。（圖／品牌提供）
▲新北市政府舉辦首屆「2022新北企業精典獎暨女傑獎」，遠東百貨總經理徐雪芳榮獲「新北企業女傑獎」，新北市長侯友宜親自頒獎。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-16 11:13:01

新北市政府舉辦首屆「2022新北企業精典獎暨女傑獎」活動，其中「新北企業女傑奬」由專業評審團花費半年時間，經歷兩階段嚴謹評審，最終有10位傑出女性企業主管脫穎而出，遠東百貨總經理徐雪芳帶領遠百轉型布新，績效亮眼，榮獲「新北企業女傑獎」肯定。

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「新北企業女傑奬」從「創新思維、帶動改變」、「資源整合、提升效能」、「激勵管理、達成目標」、「貫徹方針、精進流程」、「有效行銷、強化服務」、「危機處理、迅速應變」六大指標進行評選。

遠百近年加快新店成長速度，積極擴大巿占率，信義A13及竹北二家第五代店更加強數位化發展，提供顧客更多、更好、更便利的購物體驗。同時也透過數位創新與行銷，接觸更多新世代客群，遠百APP在資策會2021零售電商消費者行為調查中，位居百貨公司APP常用第二名，成功建立新的數位溝通管道。

在員工關懷方面，遠東百貨已連續三年推動「員工健康促進計畫」，鼓勵員工成立運動類社團，讓公司成為員工健康管理的好夥伴，獲得教育部頒發「運動企業認證」殊榮。在女性同仁占多數的百貨業，遠東百貨也致力營造平等、尊重的職場環境，更從「體貼育兒」的關懷出發，推動母性健康保護計畫，讓女性員工安心待產，放心育兒，用心守護員工健康。

遠東百貨也不遺餘力投入社會公益，利用遍布全臺的營運據點，舉辦多元化的公益活動。在「公益在地化」策略下，各地分公司經常與當地縣市政府合作公益，板橋大遠百及遠百板橋店2間分公司每年與新北市政府合作小農市集、弱勢關懷等公益活動，今年初響應新北市政府環保計畫，認養新北海岸線，帶領員工維護所認養的海岸段，與新北市府共同守護海岸環境。

2022年9月8日徐雪芳親自出席頒獎典禮，表示將與同仁分享這份榮耀，謝謝大家總是全力以赴，使命必達，也感謝在工作中、生活中支持遠百的每一位朋友。我們會持續努力，深耕在地，永續經營，為大家提供最方便舒適的購物環境，一起開啟美好生活每一天。

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