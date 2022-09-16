2022 第五屆 FUSO Hero 安全駕駛訓練營精彩結訓
為讓每位卡車運匠安心出門、平安回家，FUSO商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）」自成立以來連續第五年攜手交通部舉辦「FUSO Hero 安全駕駛訓練營」，今年(2022)活動共有兩個梯次並已於日前圓滿落幕！一系列傳遞「安全駕駛」的訓練課程，歷年屢獲學員的高度肯定，並根據各方的寶貴建議及車主反饋持續優化課程，讓參與訓練的學員可以更加瞭解駕駛及用路人安全，建立正確的行車觀念。活動現場更邀請學員親自體驗全新FUSO六期5噸貨車，DTAT期望透過每年舉辦的安全駕駛訓練營，傳遞所有商車駕駛更扎實的安駕觀念。
「FUSO Hero安全駕駛訓練營」全天課程共分為兩階段，上午由專業講師教授「安全駕駛」重點觀念，學習如何預防事故發生、提升工作安全，保護駕駛與用路人的生命財產；下午則是讓學員透過FUSO六期5噸新車實車演練，安排專業教練進行一對一指導，讓駕駛親身面對突發狀況，學習在各種情境下皆能迅速做出正確反應，全面提升駕駛安全的開車技巧。
今年設置五大關卡，除了模擬駕駛貨車可能會遇到的各種狀況，還有新增FUSO六期5噸新車安全配備特別關卡，包括LDWS車道偏移警示系統、ABS濕地煞車要領、曲向彎道駕駛演練、AEBS緊急煞車輔助系統、顛簸路段體驗等，藉由實境模擬提昇駕駛的臨場應變能力。為期整天的營隊透過富有教育與挑戰性的課程內容，強化駕車安全觀念，並於營隊尾聲頒發結訓徽章、證書及FUSO精美禮物，供學員留作紀念。
台灣戴姆勒亞洲商車 (DTAT) 持續關注台灣駕駛及用路人的道路安全議題，並自2018 每年持續舉辦「FUSO安全駕駛訓練營」作為實踐社會公民責任的實際行動，將品牌承諾「一起運轉、深耕台灣」傳達至所有駕駛心中，一起守護台灣道路安全！