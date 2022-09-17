台南捷運真要來了！路線圖被轟爆小編不忍了 怒嗆台南人
眾所期盼的台南捷運近日有新進度，為加快第一期藍線規劃進度，台南市府14日晚間永康召開環評公開會議，向市民說明環評內容，綜合規劃預計年底提送交通部審查。然而路線圖隨之也曝光，不過卻被大批台南人吐槽「浪費錢啊這路線」、「這路線乾脆不要蓋！」結果引起專分享台南大小事的臉書粉專「台南式」小編怒火，直接中肯留言嗆聲，引起熱議。
臉書粉專「台南式」日前發文表示「台南捷運藍線各站位置！本週已完成環評說明會，綜合規劃預計年底提送交通部審查」只見貼出的路線，路線長度8.39公里的台南捷運第一期藍線，沿線設置11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統，路線自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至文化中心，並由中華東路、東門路口往東至仁德中山路仁德轉運站，串聯台鐵大橋站、平實轉運站。
不過路線出爐後，不少台南網友紛紛湧入留言「希望我有生之年可以看到台南捷運完成且通車，已經講多久了，而且這路線真的滿頭問號」、「沒安平沒車站，蓋在中華路要幹嘛啊？」、「這條路線坐等賠錢，也不是觀光路線啊」、「規劃規劃鬼話鬼話，都說幾年了，連動都沒動過」、「這路線評估乾脆不要蓋....」、「站距這樣設定根本沒什麼意義，騎車都比搭捷運快多了」。
然而面對眾多台南人對於台南捷運興建不看好，台南式粉專小編也說出心裡話，表示「台南人就繼續這樣過日子好了，交通死傷最高，整個城市塞滿私有的汽車機車，沒看過一個都市一出火車站全部都是租機車的，全部騎樓也都是機車，連個人行空間都沒有，整天塞車找不到車位一直抱怨！好不容易終於有大眾運輸的消息，有都市更新翻轉的機會，結果又開始酸、拼命反對，真不懂到底想怎樣？」讓不少人出面緩頰表示「不要生氣啦....也不是反對，只是覺得有更好的路線規劃」小編則回應「沒有第一條哪來後面的延伸線？現在就是第一步啊！」（編輯：張嘉哲）