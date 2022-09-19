全民抓腸癌２檢查超重要！醫：血紅素濃度高更要提高警覺。

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奇美醫學中心胃腸肝膽科暨健康管理中心主任許銘仁表示，大腸癌的風險因子，包括年長、家族史、高脂肪飲食、低纖維飲食、抽菸、飲酒、肥胖等，有很多其實都是民眾日常常接觸到的。其中據研究顯示，男性的機率又比女性來得更高，在所有癌症當中，男性大腸癌的發生率、死亡率都高居第一。特別是逐漸高齡化、飲食西化、三高普及率升高的現代，更讓大腸癌的發生率、死亡率持續居高不下，是人人都需注意的。
全民抓腸癌２檢查超重要！血紅素濃度高更要提高警覺。
雖然大腸癌發生率高，但也因此受到醫學關注，隨醫療發達，已有降低發生率、死亡率的辦法，糞便潛血檢查、大腸鏡檢查就相當重要。台灣自2010年起醫療院所加入推廣大腸癌篩檢計畫後成效卓越，據2021最新資料顯示，大腸癌的發生率已明顯下降了21%，死亡率更是下降了35%。
奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋說明，大腸癌的腫瘤、息肉會因受到糞便摩擦而流血，血液隨著糞便排出，因此透過糞便潛血檢查可早期發現大腸癌、直腸癌，更有助早期接受治療、有效降低死亡率。已有許多研究及實驗證實免疫法糞便潛血檢查可幫助早期發現大腸癌或大腸息肉。目前政府補助50-74歲民眾，兩年一次免費糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性更強烈建議在三個月內作進一步的大腸鏡檢查。
楊畯棋醫師表示，糞便潛血檢查結果為陽性者若不肯接受大腸鏡檢查，後果將不堪設想，據統計死亡風險將提升６成。特別提醒檢查結果血紅素濃度高者，這也代表著檢查出癌症的機率越高，萬不可輕忽。
防腸癌先作糞便潛血檢查，檢查前確實清腸助增偵測率！
防範大腸癌早期發現並治療相當重要，關鍵在糞便潛血檢查及大腸鏡檢查，因此也提醒民眾，在檢查之前也需遵照醫囑作好準備工作、確實清腸。若未確實，將可能降低大腸癌病灶的偵測率，也可能增加檢查時間及麻醉風險，務必透過低渣飲食及正確服用瀉劑，妥善徹底清除腸道中的糞便，更有利於醫師檢查及判讀。
近年來受疫情影響，民眾普遍已養成減少非必要進出醫院的習慣，逛醫院的人數有明顯減少，但民眾必要的檢查還是得進行，以免拖久了增長期數、延誤治療等，特別現在疫情逐漸趨緩，若符合健保補助應開始定期檢查，若自覺為大腸癌的風險族群也可在符合健保補助之前就先開始檢查，以利降低癌症風險、確保健康。
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