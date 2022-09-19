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新發現！新冠肺炎「男性患者睾酮越低」越容易演變成重症

新發現！新冠肺炎「男性患者睾酮越低」越容易演變成重症
新發現！新冠肺炎「男性患者睾酮越低」越容易演變成重症

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-19 11:00:43

新冠肺炎肆虐全球迄今兩年有餘，其變種病毒更是加速發病至死亡時間，社區感染疫情持續蔓延，重症比例變高。衛福部除了鼓勵民眾儘快接種新冠肺炎疫苗，更強調在日常生活中應做好防疫措施，糖尿病、高血壓等慢性病患者應按時服藥，避免染疫變重症。美國就有一項研究表明，睾酮水平偏低的男性，在確診新冠肺炎後更可能演變爲重症。

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▲ 睾酮水平偏低的男性，確診新冠後更可能演變爲重症。（示意圖／Shutterstock）

大約從20歲開始，男性體內的主要激素，也就是睾酮（Testosterone）隨著年齡增長，每年平均下降1%至2%。在步入晚年後，體內的睾酮水平驟降至足以引起明顯症狀，這種情況被稱為「男性更年期」，也就是低睾酮（Low Testosterone，簡稱Low-T）。

根據外媒Health Day報導，睾酮水平偏低的男性，可能出現衰老的徵兆，包括情緒低落、易怒、記憶力下降、性慾變低、性功能障礙、肌肉質鬆弛、腹部囤積脂肪、骨質疏鬆和貧血等症狀。睾酮水平低也同時增加男性患上冠狀動脈疾病的風險。

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▲ 睾酮低男性會出現包括情緒低落、易怒、性功能障礙等症狀。（示意圖／Shutterstock）

研究人員分析了美國700多名確診新冠的男性病例，其中低睾酮男性患者感染病毒後演變爲重症的比例，相比睾酮水平正常的男性高達2.4倍。倘若在確診前曾接受睾酮治療，新冠重症的比例會有所下降。聖路易斯大學內分泌學家珊蒂普（Dr. Sandeep Dhindsa）博士直言，「排除年齡、肥胖程度或其他健康狀況後，低睾酮是男性確診者住院的一個風險因素，接受睾酮治療有助於消除新冠重症的風險」。

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