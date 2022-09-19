6旬男聲音突嘶啞　X光一看驚見是7.7公分主動脈瘤

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台北慈濟醫院心臟血管外科諶大中主任表示，主動脈是全身最重要的大血管，從胸腔延伸到腹腔，可分為升主動脈、主動脈弓、降主動脈及腹主動脈，不同部位各自負責該區域血液循環的供應。要是因為高膽固醇、高血壓、動脈粥狀硬化、結締組織疾病如馬凡氏症候群等原因造成血管壁硬化，動脈壁就有可能在血液輸送時，受壓力膨脹成囊狀，形成主動脈瘤；若主動脈瘤持續增大、破裂，病人便可能因大出血休克而猝死。
複合式手術室 一條龍完成治療
諶大中主任指出，主動脈弓上另有三個血管分支，考量呂先生的主動脈瘤就位於主動脈弓上，因此團隊先開胸執行去枝手術，以三條人工血管取代原有血管，重新接到上升主動脈處，供應原有血流；接著從腹股溝處將人工血管支架延伸至主動脈弓阻斷血流，而主動脈瘤在沒有血液供應後，便會自然萎縮，不再危害人體。
諶大中主任說明，此類心臟手術在過去必須分不同天、兩階段執行，先開胸處理主動脈分支，再行介入手術置放支架，但現在透過複合式手術室，這種複雜的手術可以一次完成，提升了病人的安全，有利預後。
不明原因胸動、被痛 應至心臟血管外科檢查
主動脈瘤堪稱人體的「隱形炸彈」，從形成到破裂皆無聲無息，且破裂瞬間的死亡率超過九成，即便出現症狀，也是千奇百怪。諶大中主任提醒，除了將三高控制好，健檢時也可以考慮加做電腦斷層檢查，若是其他科別查不到原因的胸痛、背痛、下腰疼痛，可以到心臟血管外科檢查，評估是否為周邊血管問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55148
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