特企／美妍針炙聖手林孟穎出書！《養顏聖經》問世引迴響
網路上有段話，「高級感，是商業世界功利主義的反面，它承載著你的所有經歷與生命力，卻不是不食人間煙火。網紅臉很難有高級感，因為這張臉是花了很多時間和金錢堆砌出來的，用力過猛的感覺，從一開始就輸了。」愛美乃人之天性，「自然不突兀的線條、天然的變美方式」，經手無數藝人的鼎妍中醫診所院長林孟穎表示，「自然」、「少破壞」是未來變美的訴求主流。愛美的方法很多，多面向的進修學習，加上數萬案例美妍針灸實證後的經驗，林孟穎醫師將心得與思維方式整理成一本簡單、易懂的養顏工具書《養顏聖經》，給每個愛美的人一生追求美麗一些方向上的提示。
中西醫雙學位的林孟穎醫師，對於中醫與自然美容方式有深入研究，針炙美容四萬例實證，同時也是許多知名藝人的御用美顏針灸醫師。認為｢中醫治本」 這句話，不只用在「治病」，在「中醫針灸美容領域」同樣適用。
談到寫書的過程，林孟穎醫師苦笑道：寫書的這幾年，每每有了更深層的融會貫通、新的臨床領悟，反覆修改先前寫好的內容數不清的次數終於完成。她認為自然地養顏是未來趨勢，為傳承中醫醫美的體會與精髓，希望寫一本能夠陪伴大家一生的養顏聖經！也致贈長庚中醫學弟妹，人手一本！
本書未上市前，不但已先得到台、韓、日等國內外專家、國際級老師們的推薦；更受到許多質感藝人、名人像是賈靜雯、蔡依珊等人推薦，引起廣大迴響，未來擬開放線上課程「養顏養妍學院」，讓對於愛美領域有興趣的民眾與專業人士齊聚，一起探討更多愛美話題！