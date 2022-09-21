廚房紙巾「新王者」！大尺寸、超吸油　CP值高引網友瘋搶

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她更分享自己使用廚房紙巾的時機，「不管吸油、吸乾食物上的水、擦廚房還是擦地板，有時還可以一張多用」，身為一名勤儉持家的主婦，當然就要選CP值最高的廚房紙巾！
該文一出，立刻引發大批網友蓋樓回覆，「吸油力感覺也很OK，拿來煎牛排時用」、「擦完桌子還可以補擦一下地板」、「真的好用！吸油力很讚」。更有不少網友趁機大推倍潔雅品牌的超高CP值，「真的很大張耶～倍潔雅的東西CP值果然都很高」、「倍潔雅真的便宜又好用、「我家都是倍潔雅的衛生紙，無漂白跟好韌真都有，廚紙也要捧場一下～」，由此可見倍潔雅出品的衛生紙，其便宜好用的特點已經深植人心，新推出的廚房紙巾自然也承襲這一大優勢。
倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾根據實驗發現，每張可吸收18克的水分與22克的油脂，相當於吸油力高達207大卡，無論是吸收食材的油脂，或者清潔時吸水都超「給力」！每捲90張，相較同級產品多了50%的張數，尺寸也多了10%的面積，強韌耐磨不易破，一張抵過其他品牌兩張！而且既然要使用於食物上，擁有FDA與ISO22000二項食品級安全認證與PEFC全球最大環保林木認證，絕對使用得超放心！
討論度極高的倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，無論在網路平台或者全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體店面不定期有優惠活動，趕緊跟著網友們搶先購入試用，絕對是各品牌CP值最高的廚房紙巾！