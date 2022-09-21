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廚房紙巾「新王者」！大尺寸、超吸油　CP值高引網友瘋搶

▲疫情引響導致普遍民眾越來越習慣在家烹飪，對於廚紙需求也越來越大，在某社團引起網友討論瘋搶的高CP值倍潔雅廚紙，究竟有什麼特色引起大家熱愛？（圖／NOWnews攝）
▲疫情引響導致普遍民眾越來越習慣在家烹飪，對於廚紙需求也越來越大，在某社團引起網友討論瘋搶的高CP值倍潔雅廚紙，究竟有什麼特色引起大家熱愛？（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-09-21 11:00:00

隨著近幾年健康飲食的觀念越來越普及，加上疫情的影響，讓許多人養成在家烹飪的習慣，對於廚房紙巾的需求也越來越大！廚房紙巾不僅可以吸去食材的血水與汁液，或者吸除鹹酥雞、煎魚等餐點過剩的油脂，讓人吃得更健康，甚至還能拿來擦拭廚房、餐桌的油污，尤其廚房紙巾的紙張面積大張優點，已然躍升為打掃家裡的好幫手，成為許多人的心頭好！近期就有一款網路銷售第一的衛生紙品牌，推出全新的廚房紙巾，立刻引起網友們廣泛討論。

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集結廣大消費者的「我愛全聯-好物老實説」臉書社團，近期就有網友發文分享在全聯發現「俗擱大碗」的新品！原PO表示自己本來是要補貨倍潔雅的無漂白衛生紙，卻赫然發現一旁放置一款新的廚房紙巾，更大呼「光跟旁邊的比，尺寸比旁邊還要大，還特價99元」，讓她忍不住搶了兩串以免被搶光。

她更分享自己使用廚房紙巾的時機，「不管吸油、吸乾食物上的水、擦廚房還是擦地板，有時還可以一張多用」，身為一名勤儉持家的主婦，當然就要選CP值最高的廚房紙巾！

▲網友一致認同，吸油力、紙張更大張、高CP值、倍潔雅商品就是好用…等回覆此款廚紙優勢。（圖／品牌提供）
▲網友一致認同，吸油力、紙張更大張、高CP值、倍潔雅商品就是好用…等回覆此款廚紙優勢。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
該文一出，立刻引發大批網友蓋樓回覆，「吸油力感覺也很OK，拿來煎牛排時用」、「擦完桌子還可以補擦一下地板」、「真的好用！吸油力很讚」。更有不少網友趁機大推倍潔雅品牌的超高CP值，「真的很大張耶～倍潔雅的東西CP值果然都很高」、「倍潔雅真的便宜又好用、「我家都是倍潔雅的衛生紙，無漂白跟好韌真都有，廚紙也要捧場一下～」，由此可見倍潔雅出品的衛生紙，其便宜好用的特點已經深植人心，新推出的廚房紙巾自然也承襲這一大優勢。

▲實驗發現，倍潔雅紙張相對大張，吸水及吸油力也很給力，強韌不易破，一張紙可多用途。（圖／品牌提供）
▲實驗發現，倍潔雅紙張相對大張，吸水及吸油力也很給力，強韌不易破，一張紙可多用途。（圖／NOWnews攝）
倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾根據實驗發現，每張可吸收18克的水分與22克的油脂，相當於吸油力高達207大卡，無論是吸收食材的油脂，或者清潔時吸水都超「給力」！每捲90張，相較同級產品多了50%的張數，尺寸也多了10%的面積，強韌耐磨不易破，一張抵過其他品牌兩張！而且既然要使用於食物上，擁有FDA與ISO22000二項食品級安全認證與PEFC全球最大環保林木認證，絕對使用得超放心！

討論度極高的倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，無論在網路平台或者全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體店面不定期有優惠活動，趕緊跟著網友們搶先購入試用，絕對是各品牌CP值最高的廚房紙巾！

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