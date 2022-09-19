罹血癌不怕！男子把血球數當「股票」　積極、自律抗癌成功

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生病之前的宋先生，擔任企業教育培訓講師，業餘打過棒球、經營打擊練習場，一直保有運動習慣，自覺健康狀況良好。卻在一次搬運東西的時候，突然渾身感到不對勁，心跳加速、呼吸急促到需要立刻停下手邊工作，所幸在稍事休息緩和呼吸後，得以繼續完成當下工作。
宋先生表示可能是過去是運動員，對於身體任何變化都很敏感，當身體出現異於平時狀態時且已無法負荷，直覺身體出現的問題可能很嚴重。在家人建議下掛號血液腫瘤科就診，醫師看過他的抽血報告，表示血液中看到2%的芽細胞，很高的機率是急性白血病，未來需要將近半年的時間治療，建議快到醫學中心進一步診療。
住院後，護理師拿給他三本手冊，一本介紹化學治療、一本介紹白血病，另一本則用來記錄血球。從第一天就開始學習記錄，認識自己血球變化。透過記錄，可以知道化療後約2-3天會比較不舒服，只要過那幾天，就會感到身體越來越好。也因為有記錄，知道血球變化，每天出去散步會比較安心。宋先生笑說，觀察自己的血球變化，就像看股票一樣，到低點後希望快點漲上來。
住院堅持日行萬步 積極、自律是抗癌第一步
除了記錄血球，宋先生憶起剛住院時的茫然與腦筋空白，為了要打贏抗癌戰爭，決定做好情報蒐集，了解越多越有機會打贏。於是開始閱讀當初護理師發給他的衛教資料，遇到血球低的時候，會找資料看怎麼處理。如果書上、網路資料不清楚，就抓緊醫護人員詢問釐清。宋先生表示，多問多了解，由專業人員的回覆，會對自己的狀況感到放心。
面對疫情影響，進出醫院都有管制，宋先生逼自己每天在院內走10,000步，走到對醫院12樓各是哪科病房都倒背如流。開始運動前，他會先確認自己的血球與身體狀況，血球低一點時，只在病房附近走動；當狀況好些，才會走遠一點。今（2022）年3月宋先生完成了所有療程，從病房菜鳥晉升成學長，遇到一些病友或家屬，都會主動分享經驗。他提醒病友「能吃盡量吃、能動盡量動」，好好感受生命、享受人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55120
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