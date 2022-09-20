東洋攜手奧會挺國手健康　齊籲接種流感疫苗

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣東洋19日宣布與中華奧會合作挺選手防疫，由東洋提供1000劑流感疫苗予體育界，期以精準防護力與奧會攜手照顧選手健康。記者會由台灣東洋林全董事長和中華奧會林鴻道主席共同主持，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民、東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞與男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎也獲邀出席，呼籲民眾面對雙疫夾擊的疫情威脅，及早接種流感疫苗，保護自己也保護家人。
指揮中心預測九月疫情恐達高峰 流感已有個案中央流行疫情指揮中心預測，9月新冠病毒Omicron BA.5的疫情恐達高峰，疾管署莊人祥副署長上週表示，9月第二週CDC就收到50個流感的個案，因此在疫情升溫前就要超前部署、及早接種流感疫苗，有助於同時降低感染新冠病毒的風險，也能降低重症和死亡機率。隨疫苗科技不斷發展，對應病毒株的能力也愈來愈精準。美國CDC指出，H3N2的病毒株變異頻繁，流感疫苗的病毒株在雞胚培養製造過程可能會產生雞蛋適應性突變，降低對H3N2病毒株的保護力，不過採用細胞培養病毒株的流感疫苗並沒有這樣的問題，仍可精準複製相同的病毒株。
黃立民名譽理事長指出，英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）更針對2022/2023年流感季，公開建議18到65歲民眾優先選擇施打細胞流感疫苗，以預防傳染力強、死亡率較高的H3N2病毒株。
今年在射箭世界盃表現亮眼的「湯包」湯智鈞以及有「台灣蝶王」封號的王冠閎也獲邀出席合作記者會。湯智鈞表示，平常除了會多吃蔬果強化自我免疫力外，每年也會打疫苗預防流感，避免影響比賽成績。10月將前往歐美參加國際泳聯短道賽事的王冠閎則說，一離開泳道上岸就會披上毛巾避免著涼，平常也有做到勤洗手、戴口罩以及打疫苗等方式來預防流感。
東洋提供千劑流感保護國手 避免雙疫夾擊
台灣東洋董事長林全表示，公司長期注重企業社會責任與公益回饋，去年就提供1000劑流感疫苗給臺北醫學大學做為公益防疫使用。由於南半球國家已經出現新冠與流感病毒「雙疫夾擊」的威脅，這對經常要出國爭取榮譽的選手也是不小的心理壓力，為了讓選手安心，東洋響應奧會運動科學理念，將流感疫苗提供給選手，東洋也感謝奧會搭橋讓企業善盡社會責任，一同保護選手，讓選手安心備戰。
中華奧會主席林鴻道表示，今年欣逢奧會成立百年，中華奧會很榮幸與台灣東洋共同合作，積極以科學化的方法為運動員增強體能、健康、營養，才能突破瓶頸、精準提升運動實力，爭取賽場上的最佳表現。運動帶來健康，疫苗也是追求健康，二者雖然手段、方式不同，但終極目標完全一致，林鴻道主席代表體育界感謝台灣東洋提供流感疫苗力挺選手，期許大家共同努力，幫助選手締造更好的成績。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55164
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