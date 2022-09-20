長壽的英女王一日三餐吃什麼？　跟著這份「皇家食譜」吃人人都能延年益壽！

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簡單的早餐
女王每天早上7:30左右起床，用一壺加牛奶、不加糖的伯爵茶，加上幾塊餅乾開啟了一天。早餐她通常和菲利浦親王一起吃，他們喜歡吃麥片、優酪乳和帶果醬的吐司。
對於麥片，女王就像普通人一樣，經常自己用塑料食品盒裝起來，如果你覺得這個太低調不符合女王的身份，那麼值得安慰的是，女王通常會把麥片盛到一個鑲有寶石的大理石盤子裡來吃——30年前這個盤子價值50萬英鎊，現在可能已經高達數百萬。
一天中的第一杯酒
女王對酒精有自己的堅持，每天午餐前，她都要來一杯雞尾酒。一般喝的是琴酒，加一片檸檬和冰塊用以開胃。
簡單的午餐
女王的午餐通常在下午1點左右吃，菜單往往非常簡單，主要是魚和蔬菜。據女王前主廚表示，女王典型的午餐主要是烤比目魚，佐以菠菜、櫛瓜或類似的青菜。
不過，若是需要招待客人或旅行，情況就大不相同。例如在一次皇室訪問時，她可能會完整地吃一頓飯：茴香鮭魚和蘋果沙拉、接著是羊肋排配燜豆和檸檬汁，最後還有撒上蛋白霜的橙子餡餅和黑莓餡餅。除了必要場合，女王平時更願意吃得簡單一點，否則午餐後容易感到發脹、疲憊。
奢華的下午茶
下午茶，大概是女王最像「女王」的一餐了，畢竟下午茶在英國的歷史中是非常特殊的。它起源於19世紀40年代，據說是由貝德福德公爵夫人安娜·拉塞爾（女王的曾曾祖母維多利亞女王的好朋友）推廣的。當時，下午茶迅速受到上流社會的喜愛；到了現在，下午茶更像是一種特殊場合的才會吃的餐飲，不過女王每天都喜歡吃。
女王的下午茶非常豐富，蛋糕就有好幾種：蜂蜜和奶油海綿蛋糕、生姜蛋糕、水果蛋糕或巧克力餅乾蛋糕；另外還有三明治，裡面可以夾黃瓜、煙熏鮭魚、雞蛋、蛋黃醬、火腿和芥末，還有經典的小覆盆子果醬三明治。這些甜點，都是與茶一起供應的，每樣食物份量都非常小。
與親王共進晚餐
若有皇室訪問，晚餐就會與午餐一樣準備得非常豐盛，不過女王若是平時單獨與親王共進晚餐，則一切從簡——他們會換上舒適的便服，然後享受一頓「輕鬆」的肉食，通常是羊肉、烤牛肉、羊肉、松雞或鮭魚，配上蔬菜和馬開胃酒。吃完正餐，兩人也會吃甜品，可能是巴爾莫勒爾採摘的草莓，或在溫莎城堡種植的白桃。
晚間香檳
晚飯後女王一般會休息一下，然後在晚些時候再做一點工作，這同時也是她一天中最後一次喝酒的時候，通常會喝一杯香檳酒。根據專家的說法，睡前喝一杯香檳，並不會導致健康問題，反而對健康有益。
誰不愛巧克力呢？
雖然女王在美食方面也有自己的偏好，不過據主廚說，基本上所有提交給女王的菜單，只要含有巧克力就會被批準。誰不愛巧克力呢？在女王最喜愛的甜食中，巧克力餅幹蛋糕、巧克力慕斯和巧克力甘納許（ganache）海綿蛋糕都是她的愛。不過，女王偏愛深色的、偏苦的巧克力，可可含量至少60%或以上，而且她不喜歡牛奶或白巧克力。
週日彌撒後的烤肉
與所有英國人一樣，女王也喜歡在周日吃烤肉——周日烤肉最初是14世紀英國人在教堂禮拜後吃的飯菜，很快就迅速受到貴族和工人階級的歡迎，成了英國最受歡迎的烹飪傳統之一。
女王在參加完周日彌撒後，通常會吃烤肉。按照慣例，烤的肉來自於女王莊園裡的獵物，她更喜歡熟透的肉塊，而不太喜歡包薄薄的切片肉。
聖誕大餐
女王陛下在日常中偏向於清淡飲食，但到了聖誕節，畫風就會大轉——女王的聖誕午餐是一個相當豐盛的宴會：火雞、餡料、烤馬鈴薯、馬鈴薯泥、綠豆芽，還有澆上白蘭地的聖誕布丁。午餐後，女王一家人會在下午茶前去散散步，接著下午茶還有巧克力聖誕樹、烤餅、肉餡餅、三明治和各種各樣的聖誕蛋糕。
但這還沒結束！聖誕節當天晚些時候，女王一家人晚上還會吃自助餐，據說這比午餐還要講究。用火腿、雞肉、鮭魚、雞蛋、蔬菜、奶酪等食材做的料理，通常在飯前還會向女王的廚師長敬一杯酒。
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