美國大廠看衰！全球半導體展望悲觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國是最大終端市場，那麼全球最大的組裝基地中國狀況又如何？從中國進出口數字可以看出，今（2022）年1到8月中國進口半導體較去年呈現負成長；在5月人民幣兌美元重貶後，7、8兩個月，中國進口半導體數量更較去年同期減少19%。
進口減少是因為中國半導體產業崛起的進口替代成效嗎？事實恐非如此，我們同樣從中國海關公布數字發現，中國今年出口的半導體數量不但遠低於進口數字，出口數量今年每個月也比去年都下滑，而且八月下滑幅度高達23%，比進口晶片的下滑速度還快。
為何美中半導體貿易數字急速下滑？原因從全球半導體大廠展望就看得出來，今年7、8月開始，包括英特爾、超微、高通、美光等大廠，都對未來需求發出警訊。處理器大廠英特爾調降今年全年營收和獲利目標，競爭對手超微也同時給出過去八季以來最低的成長目標，並表示PC的庫存問題會持續到至少今年底。
美光的看法也很關鍵，因為記憶體和各種科技應用都有關。美光不只表示PC銷售將較去年下滑10%，也直言手機銷售較去年下滑5%，並看壞中國資料中心需求，只表示車用需求仍將成長。只有少數公司如類比IC大廠德儀逆勢成長，德儀7月法說會表示，營收和展望都超出預期，工控和汽車部門都交出成長成績單。
不過，利率和匯率影響的只有需求；供給方面主要仍受美中科技戰影響，美國對中國半導體產業的限制愈來愈嚴格，過去全球化高效分工已經回不去了。今年美國除通過《晶片法案》，讓高階半導體製造重回美國，8月祭出對中禁售3奈米EDA軟體、第四代半導體材料金剛石、氧化鎵等禁令；9月1日再傳出對中國禁售輝達H100、A100和AMD MI250高階GPU。一位分析師觀察，就算中國公司能換個身分買到晶片，少了原廠支援，要建起超級人工智慧伺服器也是難上加難。
美國出手也有跡可循，因為AI是美中科技戰的重中之重。中國瞄準設計AI用晶片的輝達和超微，吸引團隊跳槽中國創業；過去兩年，GPU是中國創投的熱門項目，壁仞、沐曦、摩爾線程、天數智芯等公司都加入戰局；其中，沐曦創業團隊來自超微，而摩爾線程團隊則來自輝達。不過，新創公司想改變GPU市場的遊戲規則，仍有長路要走。
需求下滑 短期內難改善
美國對中禁運GPU，根據美國喬治城大學報告指出，目前中國軍方使用的AI晶片幾乎全來自美國，美方現在正和台灣及韓國政府合作，限制中國晶片設計公司使用台積電和三星的高階製程技術，「極端狀況下，美國政府會限制美國IC設計公司將12奈米以下先進製程晶片輸往中國。」目前中國一年採購25到50億美元AI晶片，未來中國所需的高階晶片市場規模可能會進一步縮小。
升息和匯率大貶帶來的需求下滑，短期不會消失。近期傳出台積電關閉4台EUV，台積電只表示不評論市場傳聞，但對成長目標有信心，並表示針對機台有年度規畫，依循計畫在不影響正常營運前提下進行例行維護與升級。
過去幾季，台積電產能利用率甚至超過百分之百，原因就是延後歲修時間，爭取比正常更多的生產時間；如果歲修「恢復正常」，恐怕也是維持產能利用率滿載的另類選項。不過，台幣匯率如果重貶，也將直接提升台積電的毛利率。
但是，對投資人來說，這一波亞洲貨幣大貶值，隨之而來的可能是需求的持續下滑和供應鏈的重組，接著是各國搶著擁有自己的供應鏈，讓科技產品成本持續上升，一個全球化的科技供應鏈，已經回不去了。