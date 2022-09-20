特企／《楓之谷R：經典新定義》　週年楓色生日盛宴啟動

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老友回歸共慶嘉年華 御「琳」軍來與你「襄」遇
還記得魔性的「Fun起來~」嗎？特別嘉賓化身週年特派員，沈玉琳攜手林襄閃亮登場！兩位特派員將光臨弓箭手村，等待冒險家們前往對話，體驗週年限定趣味互動~玉琳哥的招牌動作和林襄的靈動甜美也將濃縮為超可愛貼圖，好友聊天樂趣不斷！
此外，挑戰沈玉琳和林襄專屬記憶翻牌小遊戲，就能獲得神秘禮物！活動期間完成特定任務還可獲得以兩位嘉賓為原型的限定時裝，以及限定稱號「與你襄遇」「御琳軍」！冒險家們是不是也迫不及待想要加入兩位特派員，共同打造一週年的特別回憶呢？
週年慶典新玩法 樂趣無限贏好康
週年慶怎麼少得了精心設計，又Fun又能輕鬆領獎勵的限定活動呢！
「楓色週年會」主題活動喚起各位冒險家與楓之谷R的羈絆，彼此相伴的記憶永不褪色。與那因哈特、阿爾菲、赫麗娜等熟悉的角色開啟「老友重聚」，回憶高潮迭起的精彩楓色故事；挑戰「回憶紙牌」小遊戲獲得的拼圖碎片可與好友交換收集全套「紀念拼圖」，每收集一套就能獲得稀有獎勵；每日登錄「郵戳任務」收集楓色明信片兌換限定稱號「隨風飛舞」和稀有獎勵…等各種送好康又有趣的活動絕對不容錯過！遊戲內還會不定時發放口令紅包，神秘的驚喜好禮，到底會被哪些幸運兒成功收入囊中呢？
除了週年推出的限定時裝「楓色慶典」之外，參與「楓葉珍藏」的紀念楓葉收集活動還能贏取精美限定傷害字體「寵物樂園」，頭像框「漂流來信」，限定稱號「楓之永恆者」等閃亮亮的最新獎勵！
一起來分享你的週年楓色回憶
還記得菇菇寶貝、皮卡啾、綠水靈們日夜相伴，與你一起打怪闖關的冒險時光嗎？和好友共戰炎魔與闇黑龍王，一層層的武陵道館挑戰，緊張刺激的越野派對，又或者穿上繽紛多彩的時裝跟好友相聚家園，與帥氣可愛的萌寵互動，回顧這一年，什麼是令你印象最深刻的美好回憶呢？打開專屬於你的週年追憶圖鑒，即可一覽冒險家的各項成就，快把你的華麗戰績分享給大家吧！
一週年到來之際，官方也收到了諸多冒險家們送來的美好祝福。這些聲音給了我們對遊戲精益求精的靈感，也讓我們跟冒險家一起創造了更多精彩的楓色故事和驚險刺激的冒險回憶。讓我們攜手看看冒險家們在一年裡都在楓色世界裡創造了什麼美好回憶吧！
週年大禮送不停 楓葉主題限定獎勵不容錯過！
為了回饋一直支持我們的冒險家，官方特別開啟週年抽獎活動，登入遊戲即有機會獲得萬元獎勵，HUAWEI P50手機和 HUAWEI MatePad 11共計9台，抱枕等可愛周邊、UR黑肥肥碎片、紅鑽、星月神石和機體ANE等虛寶… 這個週年慶，超多豐富的獎勵抽不停領到手軟！還等什麼呢？說不定那個萬里挑一的冒險家就會是你哦！
玩家實況持續征集中 你會是我們的天選之子嗎！
遊戲戰力超強卻又愁無人分享？還是自認有口才美貌卻無用武之地？官方策劃的實況主招募活動即將開跑！只要進行活動遊戲實況都能獲得遊戲內大量獎勵！優秀的實況主還能成為官方的教學小助手，獲得官方FB粉專的轉發哦~！除此之外，官方也將會主辦優秀實況主的實時戰力PK，推圖競技等官方流量推送活動…活動將不日公開，詳細資訊還請各位有才又有戰力的冒險家們多關注官方FB粉專！
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