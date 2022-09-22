不敢用台灣演員！劉樂妍爆中國內幕 找河南妹子演台灣人
39歲女星劉樂妍，自從在中國生活後，就不斷在社群平台談論兩岸議題，經常引發爭議。沒想到劉樂妍日前卻反過來爆料，中國電影圈的內幕，並透露劇組因為政治關係就捨棄了原本找來的台灣演員，並改由「河南人來演台灣人」，讓大家相當錯愕。
劉樂妍20日在微博PO文分享，她去年拍某部電影的故事，由於第二女主角是台灣人，因此面試的時候，整個北京的台灣女演員都來報名，結果電影製片想來想去還是不敢用，「因為他怕我們政治不正確，最後會害了他的戲沒有辦法播出…」最終竟然找來河南籍的女演員來飾演台灣人。
劉樂妍感慨，這讓當時來面試的台灣女生都很失望，「因為大家對台灣籍的演員都不是特別友好，好不容易看到有個台灣人的角色，大家都很開心。」殊不知最後還是落空，「就怕我們有人說錯話，會害到他的戲。」
劉樂妍提到，由於這部電影是20大（中國共產黨第20次全國代表大會）獻禮片，但最後製作人還是決定採用她和另外一位台灣女孩，「把我們倆加了兩個不是很重要的角色，讓電影有了那麼一點台灣味。」
最後劉樂妍說，因為環境惡劣，再加上疫情影響，「能拍戲就已經很棒了，怎麼可能還去挑戲份。」所幸拍完電影後，她又得到製片人的賞識，所以在今年年初又花了幾十萬人民幣替她們加戲，好讓電影更加完整，「這對我來說是一種肯定」，更興奮直呼自己通過了對方的政治審核。（編輯：詹鎰睿）