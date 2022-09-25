離島旅遊｜深入國之北疆東引　六大Chill體驗小島遊

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矗立於花崗岩海岸懸崖之上的東引島燈塔，雖然位處台灣極北的島嶼，但它坐落的地方卻是全馬祖的極東之地。落成於1904年、14.2公尺高的東引島燈塔，有著一身雪白的外觀，周邊錯落的階梯圍欄、屋舍、昔日的軍事要塞等，同樣一身雪白，這些建築矗立於險峻的懸崖峭壁上，散發著遺世獨立之感，登高遠眺畫面宛如台灣版的世界盡頭。幸運的話遇到守燈塔人，或許可進入燈塔一探究竟。9月底前來訪，可別錯過海上看東引行程，搭上遊艇繞島一周，除了可從不同角度探見燈塔的險峻地勢，一路上的奇岩怪石、海岸風情，壯觀絕美的程度可是堪比世界級。
東引島燈塔
地址：連江縣東引鄉東引島燈塔
交通：可搭台灣好行東引-國之北疆線，至東引燈塔站下。
連江縣公共汽車管理處
電話：0836-25755
活動：海上看東引，0919-279160，即日起至9月底，週一、四、五及例假日開航，每人300元，登船需準備身分證件，人數未滿10人及天候不佳取消。
四通八達的安東坑道
面積約4.7平方公里的東引，留有約30條的戰備坑道，其中最壯觀的一條是安東坑道。這條建於1971年左右的戰備坑道，走進入口迎面而來的是一段有著464級石階的陡下主坑道，坑道裡四通八達、挑高寬敞，另分有8條支線坑道，其中4條可通往已改為觀景台的海岸砲口，讓人遠眺奇岩怪石林立的海岸美景。這條花崗岩坑道裡，還可見到昔日的連長室、大小寢室、作戰室、彈藥庫、中山室等設施，無處不散發著人定勝天的壯闊氣勢。
安東坑道
地址：連江縣東引鄉安東坑道
電話：0836-25631
時間：08:00-17:30
費用：免門票
交通：可搭台灣好行東引-國之北疆線，至安東坑道站下。
國之北疆遠望北固礁
位於西引的國之北疆，很多人都以為走過海景步道到最底處的觀景台、所見的那塊石碑就是台灣的極西點，其實是它後方海面上的那塊小礁岩，北固礁。佇足觀景台，可見到地面上以十字架造型刻著北緯：26°22′ 58.8″、東經：120°28′ 34.0″，一連串跟π一樣難記的數字，標示著海上北固礁的經緯度，放眼四周還可眺賞羅漢坪的三色岩、后澳海灘等海岸美景，讓人感受東引壯麗的海天風情。
國之北疆
地址：連江縣東引鄉國之北疆
交通：可搭台灣好行東引-國之北疆線，至國之北疆站下。
中路老街越夜越美麗
串連忠誠門與東引唯一小7的中路老街，是一條長度約百公尺、有一點坡度的石板階梯步道，早期的這條路是水溝路，如今翻修後幻化成為一條充滿古樸況味、藝文氣息濃厚的海景坂道。老街上傳統閩東式的石頭屋錯落，轉角的巷弄裡也別具當地生活風情，這條老街特別是由上往下走，遠方湛藍的海洋一路為伴，晨起黃昏都充滿魅力。
以50年歷史的魚露工坊改裝的鹹味島合作社，是中路老街一大引人焦點，幾位東引返鄉青年一同規劃，將這幢面擁海景的閒置石頭屋老厝，打造成文青氣息濃厚的社區小客廳、小展演廳、以及咖啡館合而為一的空間，裡面不但展示了早期的老物件、昔日製作魚露等工具，雅致舒適又有海景為伴的環境，讓人一到這裡就想賴著不動了。
鹹味島合作社斜對面的水下博物館，也是一處以閒置的石頭屋老厝再利用的空間，2022年2月才開放。以帶點迷幻感的燈光投射，營造身處海洋之中。目前館內推出的「蘇布倫號主題特展」，展覽內容圍繞著在北固礁海域的蘇布倫號沉船事件。
鹹味島合作社
地址：連江縣東引鄉4號
時間：週二、三14:00-17:30、18:30-22:00（其餘休）
FB：saltyislandstudio
消費：北島冰美式咖啡90元、另有各式甜點90元
水下博物館
地址：連江縣東引鄉中柳村20號
電話：0934-363090（陳小姐）
時間：14:00-22:00（週三休）
費用：免門票
紅糟入菜養生又美味
東引島上唯一一間小7所在的那條街，有著「東引的西門町」之稱，這一帶錯落著非常多的小吃、餐廳，其中的「朝露麵，邂麵囉」，是島上非常有人氣、以牛肉麵及紅糟料理為主打的小吃店，必吃的招牌朝露麵，其實就是加了東湧陳高的牛肉麵，紅燒的湯頭裡帶著迷人的酒香以及蔬菜的清甜，牛肉滷得軟嫩、麵體也十分Q彈有勁，還加了小白菜、米玉筍、洋蔥、紅及白蘿蔔等非常多的蔬菜，令人印象深刻。
而它的紅糟餛飩，紅通通的色澤還飄著淡雅的老酒香氣，除了外在的醬料用了紅糟，內餡也以紅糟打底，從裡紅到外的餛飩，鹹香中帶著微酸、微甜滋味，非常特別。相較之下，它的紅燒肉更是誘人，以紅糟醃製過、裹粉酥炸的豬柳，香氣逼人，嚐來外酥內嫩，超級涮嘴。
這一帶人氣居高不下的還有「好列豆漿」。這間東引最受矚目的早餐店，來訪的人都是為了它的紅糟燒餅夾蛋及肉排而來的，加了紅糟的燒餅，外觀十足討喜，重點是嚐來薄脆香酥，醃製過再煎過的豬肉排又香軟嫩，和著煎蛋三者一起入口，讓人滿足不已，無怪乎假日的早上過了8點後就售罄了。
朝露麵，邂麵囉
地址：連江縣東引鄉87號
電話：0930-495111
時間：11:00-14:00、17:00-20:00
消費：陳高牛肉麵(朝露麵)170元、紅糟餛飩(乾)70元、紅燒肉80元
好列豆漿
地址：連江縣東引鄉中柳村42號
電話：0836-77111
時間：05:00-10:30
消費：紅糟燒餅肉排加蛋60元、冰豆漿25元
隊史館穿軍服變裝體驗
東引隊史館，乍聽之下感覺是一處沉悶的展館，但這裡不但可穿上阿兵哥軍服、背上值星帶來個變裝體驗，館內還珍藏了東引約60年以來的軍旅軍聞、以及昔日島上生活風情等珍貴文物，比如早期用於印製東湧日報的活字銅板印刷模組、昔日的船民證、數十年前的報紙、攝影記者器材，以及台灣解嚴之前馬祖專用的流通貨幣，甚至連官兵的死亡證明書都有，透過解說員的細細講解，讓人看著看著彷彿就走進解嚴前的那個年代。
東引隊史館
地址：連江縣東引鄉中正路2號
電話：0836-77172
時間：14:00-16:00（週日休，需3天預約參觀）
費用：免門票
這篇文章 離島旅遊｜深入國之北疆東引 六大Chill體驗小島遊 最早出現於 行遍天下旅遊網