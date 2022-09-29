移工之死紀錄片《九槍》入圍金馬　原創歌曲由本人譜寫

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然而事件疑點重重，包含阮國非在案發當時沒穿衣褲、2支手機遺留在家裡，以及他當時手無寸鐵，警方為何要開9槍打在身上重要部位。阮國非的父親阮國同更說，兒子不會開車、沒有駕照，不可能偷車。
幾次開庭後，阮國同在2018年8月29日終於等到員警陳崇文的道歉，雙方已以260萬元，包含20萬元的喪葬交通補助在內，達成民事和解。
曾以《島國殺人紀事》榮獲第24屆金穗獎最佳紀錄片、2017年以監製作品《徐自強的練習題》入圍金馬獎最佳紀錄片的導演蔡崇隆，以阮國非命案為背景，將鏡頭聚焦於東南亞移工議題，拍攝成紀錄片《九槍》，在昨天公布的金馬59入圍名單中，從40部報名影片中脫穎而出，成功獲得提名。
此外，《九槍》的電影歌曲〈為了妳〉也入圍了本屆金馬的最佳原創電影歌曲。根據金馬執委會公布，〈為了妳〉的演唱人為賴學靜、作曲為曾獲金鐘肯定的音樂創作人史旻玠，而作詞人掛名的正是事件主角阮國非。
影評人「無影無蹤」翁煌德在整理入圍名單時發現此事，不禁好奇這首是否為阮國非身故前所寫的歌。史旻玠的親友在臉書發文恭喜他入圍之際，就透露這首歌的創作背景。原來〈為了妳〉是史旻玠將阮國非臉書上寫下的文字譜曲，以「葛利果聖歌」的方式呈現，並找來素人賴學靜演唱，用於《九槍》電影中。能夠獲得金馬入圍肯定，讓家人們也感到相當驕傲。