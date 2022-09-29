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與農民共榮共存！展鮮打造多贏局面

▲展鮮農產生技於南港展覽館台灣智慧農業週參展。（圖／展鮮農業生技提供）
▲展鮮農產生技於南港展覽館台灣智慧農業週參展。（圖／展鮮農業生技提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-29 17:51:07

將既有的傳統農產品蛻變，讓它不再只是農產品！展鮮農產生技股份有限公司總經理鍾宇軒，成功開發出台灣首款以萃取牛番茄養份為主原料的美妝面膜與機能性益生菌外，新建的生鮮蔬果選洗、截切、包裝、急速冷凍廠房將完工，除增加其經濟效益外，亦可協助平穩市場。

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展鮮農產生技股份有限公司主席鍾建展從7歲開始，跟著阿公在西螺鄉下農田裡學習如何種植番茄，從農會退休後，又重新延續與牛番茄起這段的緣份；2008年起，四處推廣與尋找有意願種植牛番茄的農民，給予技術輔導與支援，成功讓雲林、嘉義、南投的農民，其採收量與品質不斷的往上提昇，目前在全省與展鮮配合契作的農民高達百位、每年產量達8000公噸的規模。

鍾建展成功輔導農民季節性的配合契作後，也將牛番茄在進場時，以細膩的人工篩選分級方式，依客戶對需求規格上的不同，客製分裝銷售到全省各餐飲及超市通路龍頭；並且在10餘年來的過程當中，不斷的自我精進，除在場內訂定嚴格的蔬果農藥檢測流程，為消費者做好食安把關外，也陸續取得ＴＧＡＰ、ＧＧＡＰ、ＭＧＡＰ等國內外的良好農業規範認證。

有感於傳統農產品的市場供需與價格，皆處於很不穩定的鍾宇軒，除成功開發出台灣首款以萃取牛番茄養份為主原料的美妝面膜與機能性益生菌外，將完工的生鮮蔬果選洗、截切、包裝、急速冷凍廠房，除以生鮮蔬果為元素開發衍生性相關商品，增加其經濟效益外，農產品經過急速冷凍後，在於延長保鮮時效與各通路的採購上，亦可帶來供需上的調節平衡、產量過大時的不必要損耗。

目前展鮮農產，除了合政府的農業政策，在既有從產到銷的節點上，做了產銷履歷的輔導、青農返鄉的號召、智慧農業的實施外，並在後面的冷鏈加工處理、食農教育的推廣、與減少碳足跡的環保循環經濟上，也一步一步的逐步規劃執行當中；鍾建展強調，我們不是剝削農民的業者，是與農民們坐在同一條船上，讓傳統農產品產業走出一條新的道路，打造共榮共存、多贏的局面。

▲鍾主席於台灣智慧農業週展覧對客戶講解說明。（圖／展鮮農業生技提供）
▲鍾宇軒於台灣智慧農業週展覧對客戶講解說明。（圖／展鮮農業生技提供）

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