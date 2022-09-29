「現地型」地震預警提前黃金20秒　台積電、高鐵皆受惠！

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國震中心團隊 20年經驗
不只華邦電，每次強震來襲，包括台積電、高鐵等公司都能早一步先接收到衛波科技的預警，讓設備快速停止運作。以台積電來說，過往地震晃動發生才開始停機，事後重啟至少要花8小時，提前預警，最快可在震後15分鐘內快速啟動。高鐵早10秒接收到預警，時速可從280公里降到240公里，出軌率降低7成。
衛波科技研發出高精密度的「現地型」地震預警系統，創辦人是董事長林沛暘，研究地震預警超過20年。他表示，衛波系統的原理是在身體感受到地震以前，安裝在當地的預警系統已經開始運作，透過先抵達的微小P波，運用1~3秒P波的資訊，預測後續災難性震波S波的強度．於強烈震波來臨前5~30秒提出預警，由於地震剛開始的P波極其微小，會被環境振動如車輛、機械或人為干擾，因此衛波科技開發1套多重感應與判別邏輯，來有效避免系統的誤報。
國家實驗研究院營運長徐玉學解釋，所謂「現地型」是相對「區域型」的概念，指的是僅需在定點安裝1台內建人工智慧的地震儀，即可提出預警；而氣象局因為需要掌握更多的資訊，例如震央、規模等，使用的是公用區域型地震觀測網，須布建的設備網點與規模也更為龐大。
簡單來說，衛波科技無須建置龐大的基礎設施，就能讓民間企業獲得其所在地的地震預警資訊。
林沛暘指出，衛波科技技術全因「環境所逼」。過去大家總覺得日本地震預警相當精準，在於多數規模7以上的日本地震都是發生於外海，震波從外海傳到本土或是首都圈，有時間差讓日本氣象廳做出預警。
但在台灣就不同了，災害地震大都是直下型，而且活躍頻繁，每個月平均有1500次，都是在國土地底瞬間發生；如果能快一步得知，就能設定設備自動於1~2秒內直接連結斷電、關上瓦斯閥、停止硫酸管運作等，降低後續傷害。
衛波科技創立於2021年7月，當時科技部為鼓勵學術能量接軌市場，推出「科研成果價值創造計畫（價創2.0）」補助，由國家實驗研究院旗下的國家地震研究中心（簡稱國震中心）以專利技術股入股，運用國震中心累積20年超過30萬筆的大數據進行演算。衛波團隊大都來自國震中心，其他大股東則包含科技部、三聯科技等。
林沛暘指出，國震中心這套預警系統，在2013年聲名大譟，因為採用該系統的小學預警系統有1天響了，學生全部跑到空曠處，緊接著12.8秒後規模6.2的地震來襲，過程全都被1位家長錄影下來，受到媒體廣發。2015年國震中心開始跟台積電合作，目前竹科、中科各設置一套系統，南科用了3套；高鐵則是2018年引進該系統。
預警系統發展過程中也遭遇許多挫折，林沛暘說，測站附近的大卡車經過、隔壁條路在挖路修地下水管、幾百公尺外的甘蔗逐漸長大收割，都會產生震動，誤報經驗不少，花了8年時間，用地震傳導速度與介質等特性計算，才分辨出什麼是「真的」地震。
衛波科技新合作的客戶還有國家住都中心，不只能遠端監控100多棟社會住宅的受損情況，15分鐘後就能出具結構安全報告書。林沛暘說，目前菲律賓、印尼、印度等都沒有國家地震預警系統，原因在於幅員廣大，設置維運成本高，這就是衛波科技的機會，現下已與印尼峇里島談合作，只需3套系統，就能在觀光勝地架起預警網，連結到各大飯店、賣場，指引安全避難路線，用新科技、軟實力征戰東南亞。