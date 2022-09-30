918強震喚醒居家安全意識　內政部新政「危老」不退場

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此外，今年3月《危老條例》通過地價稅及房屋稅減免優惠延長5年、因應工料雙漲，研議開放引進外籍勞工，也計畫擬定預鑄工法納入容積獎勵項目。預料如果再搬開公有土地這塊卡關的石塊，申請危老案很有可能再衝一波。
危老不落日 內政部有備案
如何再加快推動危老及都市更新的腳步，也是這次研討會官產學界聚焦的重點。其中，訴求程序簡化的《危老條例》會不會取消10年落日？內政部次長花敬群也正式給出肯定的答案：「我們沒有辦法讓它落日！」
目前距離落日《危老條例》尚有5年，但內政部已經提前預想，未來將思索兩個方向：一是在落日之前修法，延長《危老條例》施行年限；二是將《危老條例》納入《都市更新條例》，取消落日，讓危老與都更雙軌並行，把法令修得更細緻、更完整。
根據內政部最新數據統計，目前危老與都更核准案已來到3500件，動工案件已有1600件，相較4年前都更案件動工只有40件，主要是近年《危老條例》立法、國家住都中心成立，到《都市更新條例》的全面翻修。法規鬆綁推進國內老屋重建跨出一大步，不過，面對全台逾30年老屋，有高達400多萬戶，光是大台北地區多達141萬戶，更新重建僅占整體老屋數量一小部分，還有一大段空間要努力。
對危老都更的重建，民眾有迫切性、需要性，花敬群認為，未來都更審議效率要再精進，針對百分百同意都更案要半年審完，沒有重大爭議1年內審完，需要中央和地方協力合作，同時也對外公開「4年都市更新發展計畫」，點出政策持續精進的方向。
公辦都更 誘發民間新動能
未來公辦都更是一大重點方向，由政府帶頭推動公辦都更，誘發民間發起自主危老都更的意願。過去政府不願意介入整合私有地主，但從雙北市陸續展現成果，諸如大陳義胞社區、斯文里3期，未來各縣市可望陸續成立專責機構，再擴大公辦都更量能。
台北市副祕書長陳信良以台北市推動現況為例指出，「公辦都更2.0」推行2年來，迄今收案超過10件，把斯文里3期公辦都更的經驗複製推廣，最近就協助海砂屋「士林松柏」社區，從簽署同意到事權核定只花1年2個月，只要民眾有意願，政府都可以協助，但前提是「自助人助」。
此外，面對龐大重建需求，如何從學界培育相關專業人才也是重中之重。近期新北市與淡江大學、輔仁大學簽訂MOU（合作備忘錄），培育產業人才，為了加速危險海砂屋重建，9月初推動「防災都更2.0」，降低同意比率適用門檻，同意戶達9成就可實施，即能以1.5倍原建築容積或基準容積重建。
1位業界人士憂心忡忡表示，危險老舊房屋還能再承受多少次地震？參與重建居住安全的優先順序應是排第1，而不是只關心分回的坪數。如何透過都更降低突如其來地震帶來的災害，在政策利多當後盾之際，部分民眾更應該改變觀念。許多專家學者都疾呼，生命價值，遠遠優先於房屋價值，民眾不應過於拘泥於「1坪換1坪」，加速老屋重建，才能確保生命財產安全。