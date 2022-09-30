▲ 福特六和汽車攜靖娟基金會 響應交通安全月

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交安觀念從小養成 共同守護道路安全
據交通部統計，近五年（106-110年）每年平均有24,309名6-17歲兒少因交通事故傷亡，意即每天有66位兒少在交通事故中傷亡。進一步區分國小、國中、高中三階段，除乘客角色外，國小最容易發生行人事故、國中為自行車事故，高中為機車事故，因此對應事故量，交通部優先針對高風險的情境，研發相關教育素材，並偕同教育部持續在學校中進行推動。
「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會當中，賴清德副總統特地蒞臨現場，以交安總隊長的身份，呼籲全民共同重視交通安全教育，賴清德副總統表示：「臺灣正面臨少子化的危機，聯合國兒童權利公約（CRC）當中的生存及發展權，也都非常強調兒童道安，因此政府現在也持續在交通安全的議題上努力，工程、執法、教育都不可缺少，相信國人的素質很高，一定有能力可以養成更好的交通素養與文化。」交通部陳彥伯次長特別化身交安隊長，並協同福特六和汽車志工，共同示範安全騎乘自行車於無號誌路口的正確方式；教育部林騰蛟次長則與北市銘傳國小學童共同示範行人穿越無號誌路口時應有的各項行為。本次出席活動共同響應的福特六和汽車事業發展處處長林宇涵表示：「多年以來我們與靖娟合作，我非常認同靖娟基金會的推廣理念。身為汽車公司員工及一位母親，更加了解交通安全教育從小開始的重要性。先前因疫情影響實體活動舉辦，我們也與靖娟基金會一同打破時間與地域限制，將交通安全知識透過網路及線上互動的方式傳遞給更多的兒童和家長。福特六和汽車與靖娟透過多元的合作方式共同推廣交通安全，我們希望台灣未來的主人翁能安全快樂地長大。」擔任記者會教學示範的志工福特六和汽車人力資源處人力資源夥伴（HRBP）林婉怡表示：「我很榮幸能在靖娟主辦的兒童交安推廣活動中與陳次長同台，將交通安全的理念推廣給更多人知道。福特六和許多同仁過去曾參加靖娟的活動，將汽車安全知識與專業應用其中，為參與的家長與孩童說明、示範正確觀念，共同為台灣的交通環境盡一份心力。」
靖娟基金會從2014年起，就透過訓練小黃帽志工講師進班教學、製作與發送交通安全遊戲書等方式，將交通安全觀念導入學校與家庭。福特六和汽車與靖娟基金會持續關注兒童交通安全，用多元的方式，讓正確的交通安全觀念扎根於孩子們的心中，共同在台灣創建更安全的兒童交通環境。