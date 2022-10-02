韓綜刷新三觀！8男女「一夜情」先睡再交往 預告片曝光
韓國戀愛綜藝節目近年來相當火紅，像是《換乘戀愛》、《交換情侶》等，挑戰情感道德底線的內容深受觀眾喜愛。近日，影音平台Wavve更推出一檔以「一夜情」為主軸的戀愛綜藝節目《只是睡覺的關係》，主打「先睡再決定是否交往」，破尺度毀三觀的主題，引起網友熱議。
韓國全新戀愛綜藝節目《只是睡覺的關係》將於10月14日播出，節目介紹提及，出生於1980到2000年代的「MZ世代」，追求「先睡再決定是否交往」的戀愛觀，並找來8名初次見面的男女展開「一夜情」，4對男女必須從傍晚6點相處到隔天早上6點，且必需睡同一張床。
預告曝光後，男女來賓互動親密，不僅浴室玻璃是半透明的，連一起睡覺的畫面也有，甚至還能聽見女來賓說「3個人該怎麼睡啊」，短短1分多鐘的影片挑戰最大尺度，也再次刷新三觀。
韓國知名論壇「theqoo」的網友看完也砲轟，「換乘戀愛…一夜情…下一次連NTR（被他人強佔配偶、對象）都出來了」、「個人認為一夜情是個人取向，但做成電視節目就不太適合了」、「這尺度已經越界了吧」、「看起來真的很噁心」、「從什麼時候開始，MZ世代的人都是先睡之後再交往的…」、「毀三觀啊」。（編輯：郭佩蓉）