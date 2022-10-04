特企／開元食品帶動甜點新趨勢！手搖創新調飲一次滿足

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甜點的愛好者一定都對法式蒙布朗、美式布朗尼、日本大福等經典甜點不陌生，但誰說甜點不能用喝呢？ 開元食品專業飲調技師Derek 先以戀職人鮮奶搭配MONIN烤栗子風味糖漿為基底，把蒙布朗蛋糕最核心的栗子風味帶出，再以攪拌均勻的開元靜岡焙茶粉做出蛋糕分層的層次視覺，擠上鮮奶油後就是最關鍵的栗子泥花紋覆頂，做出像是「白朗峰」的山頂造型，就是一杯以栗子蒙布朗蛋糕為原形的「雪頂焙茶焦糖栗子」調飲，從調飲杯身的層次感來看，就是一杯用喝的經典蒙布朗蛋糕。
美式布朗尼蛋糕華麗變幻為「草莓布朗尼可可冰沙」
最愛甜食的螞蟻星人一定不會錯過布朗尼蛋糕的誘惑，開元先把蜜漬草莓丁混合草莓濃糖果漿襯底，為了平衡酸甜口感而加入以法芙娜可可粉為核心的可可冰沙，最後以鮮奶油擠花、淋上草莓濃糖果漿，這樣一杯視覺造型與布朗尼蛋糕一致的調飲就順利完成。
難忘日本大福的味道就來一杯「滿杯草莓大福」
國人最愛日本旅遊時品嘗的經典日本大福，也能先運用開元蜜漬草莓丁襯底，再以戀草莓濃糖果漿、戀職人鮮奶、冰塊等原料打成草莓牛奶冰砂後，以長春甜點專用脂製作成雪白色的奶蓋，模仿草莓大福外層上的麻糬Q彈口感，絕對是不能錯過的創新調飲。
開元食品本季推出的創新調飲概念，把甜點愛好者與飲料愛好者結合為一，融入專業的創新技巧與富有變化的原料應用，搭配這次主打的關鍵性產品，像是「開元精選靜岡焙茶粉」，產地來自日本靜岡，100%純焙茶粉，無添加香料色素；MONIN烤栗子風味糖漿，為法國百年糖漿飲品，帶有煙燻和烘烤的風味，變化性調飲應用度很高；開元蜜漬草莓丁，採用新鮮果丁蜜漬熬煮，保留水果自然的香甜風味，咀嚼系調飲的最佳底料選擇，又可以增加口感豐富度；多款產品創意應用組合之下，讓喜愛甜點的華麗感與喜愛飲料的清爽感，兩種願望得到一次同步滿足。
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