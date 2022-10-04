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特企／開元食品帶動甜點新趨勢！手搖創新調飲一次滿足

▲開元食品調飲技師Derek製作調酒。（圖／品牌提供）
▲開元食品調飲技師Derek製作調酒。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-04 18:26:36

國內專業餐飲供應商開元食品每年都會提出下一季的飲品應用趨勢建議，讓其餐飲客戶能提早因應重要的消費商情與商機。今年在分析消費者洞察( Consumer Insight ) 數據時，發現後疫情時期，國境解封之前「新奇歡樂享用美食」的消費心理缺口，將驅使消費者藉由餐飲獲得心理上的滿足；這也造成本季台灣手搖茶飲店與餐廳的銷售業績特別突出，喝飲料的歡樂感受更帶動業績的起飛，使整體台灣飲料店業績7月份年增率就高達67.2%。開元食品建議，飲料業者需不斷推出創新的調飲概念，以因應消費者飲喜新厭舊的期待，除了具有咀嚼口感的飲品始終是銷售主流，下一個應用概念就是把吃的甜點「飲料化」，不僅僅是飲用風味能複製甜點蛋糕以外，視覺上的層次感也必須符合蛋糕的華麗經典造型。

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法式經典蒙布朗蛋糕變身「雪頂焙茶焦糖栗子」調飲

甜點的愛好者一定都對法式蒙布朗、美式布朗尼、日本大福等經典甜點不陌生，但誰說甜點不能用喝呢？ 開元食品專業飲調技師Derek 先以戀職人鮮奶搭配MONIN烤栗子風味糖漿為基底，把蒙布朗蛋糕最核心的栗子風味帶出，再以攪拌均勻的開元靜岡焙茶粉做出蛋糕分層的層次視覺，擠上鮮奶油後就是最關鍵的栗子泥花紋覆頂，做出像是「白朗峰」的山頂造型，就是一杯以栗子蒙布朗蛋糕為原形的「雪頂焙茶焦糖栗子」調飲，從調飲杯身的層次感來看，就是一杯用喝的經典蒙布朗蛋糕。

美式布朗尼蛋糕華麗變幻為「草莓布朗尼可可冰沙」

最愛甜食的螞蟻星人一定不會錯過布朗尼蛋糕的誘惑，開元先把蜜漬草莓丁混合草莓濃糖果漿襯底，為了平衡酸甜口感而加入以法芙娜可可粉為核心的可可冰沙，最後以鮮奶油擠花、淋上草莓濃糖果漿，這樣一杯視覺造型與布朗尼蛋糕一致的調飲就順利完成。

難忘日本大福的味道就來一杯「滿杯草莓大福」

國人最愛日本旅遊時品嘗的經典日本大福，也能先運用開元蜜漬草莓丁襯底，再以戀草莓濃糖果漿、戀職人鮮奶、冰塊等原料打成草莓牛奶冰砂後，以長春甜點專用脂製作成雪白色的奶蓋，模仿草莓大福外層上的麻糬Q彈口感，絕對是不能錯過的創新調飲。

開元食品本季推出的創新調飲概念，把甜點愛好者與飲料愛好者結合為一，融入專業的創新技巧與富有變化的原料應用，搭配這次主打的關鍵性產品，像是「開元精選靜岡焙茶粉」，產地來自日本靜岡，100%純焙茶粉，無添加香料色素；MONIN烤栗子風味糖漿，為法國百年糖漿飲品，帶有煙燻和烘烤的風味，變化性調飲應用度很高；開元蜜漬草莓丁，採用新鮮果丁蜜漬熬煮，保留水果自然的香甜風味，咀嚼系調飲的最佳底料選擇，又可以增加口感豐富度；多款產品創意應用組合之下，讓喜愛甜點的華麗感與喜愛飲料的清爽感，兩種願望得到一次同步滿足。

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