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特企／貓控必收！「魔呼株式会社」日法系糕點開賣即爆單

▲近日甜食界竄出一個讓愛貓者們眼睛一亮的點心品牌「Mofu Mofu 魔呼株式会社」！（圖／品牌提供）
▲近日甜食界竄出一個讓愛貓者們眼睛一亮的點心品牌「Mofu Mofu 魔呼株式会社」！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-05 14:23:24

近日甜食界竄出一個讓愛貓者們眼睛一亮的點心品牌「Mofu Mofu 魔呼株式会社」！主打精緻日法系糕點，以及結合貓咪插畫的日式昭和復古包裝，濃厚溫潤的氣息，讓日常的下午茶幸福感滿滿～目前暢銷到每月爆單，若想一嚐魔呼甜點的滋味，最快也得等上半個月！

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Mofu Mofu 魔呼株式会社(以下簡稱魔呼)的品牌源自日文「モフモフ」（音譯：Mofu Mofu）是形容貓毛「蓬鬆柔軟」之意。創辦人希望能透過烘焙使其蓬鬆的糕餅，如同蓬鬆的貓毛一樣，帶給人們至高無上的幸福感！

魔呼的每款甜點，皆為旅日甜點師手工製作，耗時數月研發出符合台灣人喜好的口味，在原料使用上也精選日本麵粉、法芙娜可可粉等，力求創造咬一口，就能感到幸福的口感和絕佳風味。下午茶若想來點甜食，魔呼有多款餅乾、蛋糕以及焦糖烤布丁可供選擇。

其中最受好評的紅牌單品「奶油夾心餅」，以酥香厚實的餅乾殼，夾入滑順香醇的風味奶油。此系列共有8種口味：鹽之花焦糖奶油夾心餅、蜂蜜奶油竹炭夾心餅、焙茶奶油夾心餅、烤地瓜奶油夾心餅、萊姆葡萄奶油夾心餅、法芙娜榛果可可奶油夾心餅、莓果奶油夾心餅、開心果奶油夾心餅。每一款的口感絕妙，都是令人難忘的滋味！

另一大亮點，則是一盒裝有７種口味的「彩虹風味磅蛋糕」，６款人氣甜口味＋１款鹹味磅蛋糕，每一塊都能吃到不一樣的驚喜，不論下午茶，還是作為早餐來一塊，都能吃得十分滿足。

若是喜歡多人同享，有分食需求，魔呼有不同口味的巴斯克蛋糕和市面上少見的紅蘿蔔乳霜蛋糕可選擇！蛋糕統一為6吋大小，紅蘿蔔蛋糕的糕體紮實濕潤，吃得到純香肉桂味，還夾有甜而不膩的奶油乳霜，給味蕾增添一些趣味，是不敢吃紅蘿蔔的朋友們都會愛上的一個口味。

除此之外，作為日常嘴饞時刻的救星，還有獨立包裝的餅乾：充滿奶油香氣的布列塔尼酥餅、酸酸甜甜的少女檸檬糖霜餅、香氣十足的焦糖杏仁餅以及一盒共有14種口味的綜合餅乾禮盒。

喜愛焦糖烤布丁的朋友，魔呼的「日式」口味也可以體驗一下，它有著大人才懂的苦甜焦糖香，口感也更扎實綿密~相較於一般台式烤布丁，能嚐到不一樣的口感。

目前魔呼糕點僅提供官網預購的方式，提貨方式以宅配或台北工作室自取為主，「Mofu Mofu 魔呼株式会社」官網購買：https://www.mofumofu.tw/

更多品牌即時資訊可追蹤魔呼粉專
臉書：https://www.facebook.com/mofu.okashiya/
IG：https://www.instagram.com/mofu.okashiya/

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