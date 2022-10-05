特企／「新聞聲量統計小組」科學數據分析　為民把關選戰

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佛光大學表示，要求電視新聞正確、公平看似天經地義，但受限於台灣當下的政治、經濟環境，媒體實際執行起來可能有些困難。不過，新聞應該公正客觀的報導候選人，是媒體不該也不能迴避的責任。佛光大學傅昭銘副校長進一步表示，希望透過這次的新聞觀測，能夠提供社會大眾另一個媒體觀察的面向，也期望能提醒各家電視台，在採訪選舉新聞時能更全面的關照、平衡各地區報導的篇幅。
電視吸引政黨支持者 觀眾也許不戴有色眼鏡看新聞台
世新大學教授陳才表示，台灣民眾多年來期望的是一個多元、客觀的言論空間及媒體。然而電視新聞演變至今，多元有餘而中立客觀不足。不過我們不該僅憑一己的印象來判斷，而是應該用科學的方法驗證。此次「選舉新聞聲量統計」，就是在蒐集對各候選人報導的客觀數據，以了解是否有誰獨厚誰？南北報導是否失衡等問題。而憑藉著科學客觀的數據分析，觀眾可以更清楚認識到他們所看的選戰報導內容。
世新大學林佳欣老師進一步表示，現在民眾在取得選舉相關的新聞資訊，管道已經跟過去不同，變得更加多元，不過以今年的選舉情勢來說，由於各黨都沒有可以獨當一面，帶領全黨氣勢向上提升的候選人，可以預料，今年的年輕人投票率不高，因此，傳統政黨支持者，將會決定選舉的結果，而他們多數依賴傳統的電視媒體。也就是說確保電視媒體報導內容的公正客觀，至少是數量上的平衡就非常重要，這也是為什麼我們要站出來的原因。
透過觀測統計 幫忙媒體找回社會良心 讓民眾重新信任媒體
台灣藝術大學賴祥蔚老師表示，有些媒體對特定候選人的報導總時長雖然不短，但內容是褒是貶還是刻意打壓？不只觀眾自有評價，電視台製播的時候也心裡有數。所以，這次的聲量統計，還會對電視新聞製播的內容做正、負面或者中立的評價。希望透過監督，讓新聞背後操縱者心中的那把尺，能夠中立客觀。
佛光大學柳金財老師更表示，媒體應該要積極找回關懷社會的良心。如果媒體的播報內容連正確、公平都做不到，那媒體存在的價值就值得檢討。柳金財老師進一步表示，這次的候選人聲量統計還有一個重點，要看看電視台是不是繼續重北輕南，中南部的新聞不能永遠停留在車禍、小偷，候選人的政見是不是也能公平、正確的被報導，也是觀測統計的另一項重要指標。
學者們衷心希望，透過這一次對電視媒體的大範圍觀測統計並公佈，能夠監促電視新聞媒體加強對新聞內容的自律要求，為媒體環境建立正確、公平的新秩序，進一步贏得社會的信賴與尊敬。