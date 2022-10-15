面對地緣政治挑戰　AI教父談突圍：串聯虛實的第3代網路

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難以捉摸的個性，也讓他多了1分個人魅力。有1年，同樣是台北國際電腦展，黃仁勳的記者會早上9點鐘開場，第1件事竟是和在場所有記者一對一握手，甚至合照，確定和每個人都交流一輪，記者會才正式開始。當然，那場記者會幾乎沒有人提早離席。
逆境時，你更難預料他下一步的動作。幾年前，手機晶片大紅時，輝達也曾跨入手機晶片市場，卻因為無法解決部分技術問題，一度傳出輝達將被其他IC設計公司併購的消息而股價長期低於10美元；但也正是那段時間，輝達大力布局人工智慧，這幾年輝達一度成為人工智慧晶片之王，去年市值一度超越台積電。
看中國》想靠RISC-V超車不太容易
因此，當今年通膨以及升息議題持續衝擊半導體產業、美國政府禁止輝達出售高階AI晶片給中國，地緣政治不斷挑戰全球半導體產業秩序時，更令人好奇黃仁勳要如何出招。9月21日下午2點，黃仁勳親自接受亞洲各國媒體採訪，直接回答各國記者拋出的敏感問題，也觸及他如何超越巿場下滑風險，拉高輝達地位的新盤算。
中國記者提問，當美國政府禁運高階晶片，輝達要如何解決中國客戶的需求？黃仁勳回答，美國政府的出口管制政策非常清楚，就是限制晶片運算的能力和多晶片之間互連的能力，輝達旗下仍有許多其他相容同樣軟體和架構的晶片，「能滿足市場大部分的需要，如果客戶需求的規格觸及管制項目，我們也會協助他們申請許可」。
也有人追問，許多安謀架構的晶片受到出口管制，「有人認為RISC-V會是中國的替代選項，能贏得下一輪的競爭，你怎麼看？」黃仁勳說：「我們是最早採用RISC-V的公司之一，RISC-V最大的好處，就是這項技術非常彈性。」但他直言：「RISC-V短時間內並不適合運行第3方外部軟體。」這句話的意思是，用RISC-V製作出的晶片無法執行市面上一般處理器所執行的程式，「要執行第3方軟體，你需要處理器相當的穩定，這就是為什麼安謀和X86系統有今天的地位。」他認為：「RISC-V在設計客製化晶片上相當好用，但要像處理器一樣運行各種程式，可能還要10~20年。」
日本記者則提問，美國領導下，有14國將討論新經濟協定，目標之一是確保半導體供應鏈的安全，問黃仁勳的看法。
黃仁勳坦言對這些協定內容並不了解，但當前半導體產業的挑戰，確保成熟製程供應十分重要。他說，在最中心的那些先進晶片旁邊，需要好幾千顆晶片支持，這些晶片依靠90奈米，甚至0.15微米製程製造，「但現在已經沒有人投資這麼舊的製程，我們現在正在把這些晶片移往28奈米，至少要花上好幾年時間」。
「我鼓勵產業界也這麼做，你之前可能聽到汽車因為缺了一顆USB晶片無法出貨，事實上，不是缺那些昂貴的處理器，而是少了圍繞在這些晶片周邊用成熟製程製造的零組件。」黃仁勳說。
美國記者關心的則是高通膨下，輝達的成本是否要跟著上升。黃仁勳則回答：「我的答案會跟你想的不一樣，我們就是為摩爾定律結束後的時代而生的。」
他解釋，摩爾定律其實讓半導體過去數10年不斷通縮，「摩爾定律的內容是，每1~2年，生產晶片的成本就會減半，5年成本只剩1/10，歷史上從來沒有哪一樣產品成本可以這樣降低」；但是，近幾年晶片製造成本不斷上升，摩爾定律已死，輝達的定位在於，當製程微縮帶來的成本下降效益放緩後，輝達能用晶片架構和軟體上的創新，繼續讓消費者用更便宜的價格取得更大的效能。
論通膨》晶片成本上升摩爾定律已死
在AI之後，他把輝達的下一個大突破寄望在Omniverse平台上，「25年前，沒什麼人了解互聯網；15年前，大家也不懂什麼是行動互聯網；現在，大家也不太了解什麼是元宇宙。」
他解釋，就像第1代網路用超連結，把所有文件串聯在一起；行動網路讓人可以隨時隨地連上網路，「下一代的網路就是要把實體和虛擬世界串聯在一起」。在他的想法中，下一代網路中，網路不只串聯人，還將串聯機器人、自駕車，串聯每一座房屋。
在此背景下，輝達創造出Omniverse平台，當實體和網路世界融合，人們可以在網路世界裡建立實體世界的分身，再用人工智慧在虛擬世界裡模擬出最佳的運行方法，再放進真實世界。例如，平常需要精心管控的化工廠，建立數位分身後，就有機會在虛擬世界模擬出新的管理方法，在安全狀況下提升效率。
短時間內，輝達的表現仍會受到通膨、庫存影響，難有大變化；但就像當年的AI，如果第3代網路真正成形，輝達也將是其中最值得注意的公司。