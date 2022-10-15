兩大電信合併掀超標風波！林之晨力保黃金頻段

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這次超頻爭議的引爆點有兩個層次，第1，《無線電頻率使用管理辦法》第12條規定，電信業者在1GHz、3GHz、6GHz以下使用頻率不得超過總頻寬1/3，但合併後的台灣大卻肯定超標。第2，超標的部分，聚焦於1GHz以下低頻頻寬將超標10MHz。
鐵律？總頻寬上限必須遵守
首先從法規來看，台灣大哥大經理林之晨認為，1/3的上限並非鐵律，仍有解釋空間。事實上，第12條還有第4項排除條款，也就是在頻率使用效率、電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化，或者其他重大公共利益等考量之下，實際可使用的頻寬，可以不受第一項限制。
不過，其他同業卻持不同的看法。中華電信董事長謝繼茂強調，第4項的例外如果直接排除第1項的限制，猶如將例外規定當成合併案帝王條款，將超頻就地合法化，極不合理。
遠傳總經理井琪也表示，在合併亞太電信之前就先考量過超頻問題，這本來就是鐵律，也是當初政府避免資源過度集中，修改《電信法》的精神所在，不然老大哥中華電信一家就獨霸了。但修法之後，總頻寬上限的分母，從「釋出總額」變成了「業者得標總額」，這只能事後才計算得出來，實作面的確有困難。
「不過，我不會心存僥倖，一切都會遵法，遠傳超頻的部分該繳回就繳回，法規一定要遵守，不然就亂了套！」井琪強調。
與遠傳站在同一陣線的亞太電信說，過去與國碁電子合併時，即轉讓出部分頻段予台灣大，以符合頻寬上限之規範。其後與遠傳電信進行5G共頻及持股協議，同樣基於符合法規頻寬上限之規範，為避免爭議，轉讓出部分頻段給中華電信。
然而，中華電信買下亞太電信900MHz頻段後，在3GHz、6GHz以下均超過3MHz頻寬。為此，中華電信提出投入偏鄉基地台擴頻、優先涵蓋交通幹道沿線，以及弱勢族群的多元資費方案等增進公共利益措施，在有條件之下，NCC才核准中華電信無須繳回超頻頻寬。
林之晨認為，5家電信業者變3家，很難不超過1/3，但持有相對較多的頻譜資源，台灣大也願意承擔更多的社會責任。頻譜是公共財，如果繳回去或者空著不使用，是一種浪費，期盼主管機關以有智慧的治理角度看待此問題。
黃金！低頻段占比不能失衡
不過，第1個問題只是表面，第2個層次1GHz低頻超頻，才是讓中華電信急得跳腳的關鍵所在。原來是1GHz以下的低頻段電波傳播，具有高穿透力、遍布廣泛的優勢，在都會地區尤其需要，非其他頻段可替代，因此被稱為「黃金頻段」，也難怪台灣大積極捍衛。
未來隨著台台併、遠亞併完成後，3大電信業者的用戶數差距，已是短兵相接，競爭更加白熱化，擁有優質頻段資源自然是一大利器。感受到競爭壓力的中華電信因此向主管機關喊話，若允許超標將造成關鍵資源的失衡，嚴重影響4G、5G服務競爭力，因為消費者最在乎的網路連線品質客訴，來自於室內收訊不佳就占了7成之多。
業界人士認為，若比照中華電信、遠傳、亞太電信等的作法，台灣大合併台灣之星若要順利審議通過，勢必要付出代價，即使不需要繳回，也在有條件之下才可以使用超頻頻寬；一旦需要繳回的話，不只是當初的標金無法拿回，失去黃金頻段才是最大的損失。
不過，雖然合併案審議操之在NCC，但《無線電頻率使用管理辦法》的主管單位卻變成了數發部。數發部部長唐鳳日前也說，雖然電信合併案由NCC負責審查，但數發部會了解聽證會內容，與NCC保持密切聯繫。接下來，就看結果到底是監管單位？還是主管單位說了算。