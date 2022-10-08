植感市集登場！展出「漁網鏡框、米香積木」千項綠色創意
雙十連假就逛最有「植」感的市集！誠品生活文創平台expo在10月8日至10月10日，限時三天推出充滿綠意的「肖年頭家夢想市集」，今年匯聚近50位台灣頭家、在地綠色品牌展現「植」感生活，像是回收漁網製成的眼鏡、飄米香的積木、消氣的籃球包、花藝植栽設計等。除了逾千件文創商品，現場還有植栽手作、廢棄籃球再造等免費體驗，吃吃喝喝也沒少，現場將有台味雞蛋糕、韓國糖餅、以及加了威士忌的微醺漢堡等，異國風味十足，創作歌手林鴻宇也將獻聲快閃演出。
連假還沒想好去哪玩，不如來逛最chill的秋日市集。明（8）日起在華山1914文創園區登場的「肖年頭家夢想市集」，今年徵件逾400件，挖掘出百位台灣創意頭家，以「永續生活」為主題打造植感聚落，透過在地品牌展現綠實力。像是以漁網也是希望台語發音命名的「Hibāng」設計品牌，因關注海洋永續議題而研發「漁網眼鏡」，採用廢棄漁網再生材料製作，富彈性漁網加上玻璃纖維，首次打造100%友漁循環的鏡框、鏡鍊和眼鏡盒，實用耐壓又有型。
為女兒找尋安全玩具而自創天然米香積木的「MiToy米多益」，以台灣米特製外型圓潤無尖角、嬰兒小手可拿可磨牙啃咬的軟積木，淡淡米香安全無毒，獲得美國USDA有機安全認證；還有100%可分解「SHES旭思環保衛生棉」，源自創辦人注重環境減塑、身體也要排除環境賀爾蒙的心念，材料與包裝全無塑料，更獲環境永續獎肯定。
「肖年頭家夢想市集」除了豐富的文創商品，民眾可到市集免費體驗綠色創意，像是跟著熱愛球類運動的「二次運球」品牌體驗街頭感，以廢棄球類回收再造客製化提袋、盆栽等多樣化運動風配件；擅長將虎尾蘭、冬青蕨、黃金葛等綠色植物美化為居家風景的「植人治療所」，也能在現場感受到植物療癒力。市集當日單筆消費滿800元，送可自行調配的香氛噴霧，數量有限、送完為止。
大稻埕碼頭即日起至10月9日則有「眾樂樂文創市集」，每天下午3點到晚上9點，集結寵物相關、婚禮相關、文創手創小物、品牌輕食、知名餐車等多種主題，合計逾50攤知名商家，讓民眾逛好逛滿。到市集完成任務可免費兌換可口可樂ZERO SUGAR、愛之味分解茶日式綠茶，若帶家中毛孩一同前往，更可免費兌換汪汪寶貝試吃組，每日限量，送完為止。