限3天！肯德基3大明星炸雞下殺6折 現省超過200元
肯德基雙十國慶拚連假優惠！10/10國慶日前限時3天推出「連假歡聚好時雞」超澎湃速食好康優惠，大手筆聯合「青花椒雙拼歡聚餐」、「柚香柚甜雙拼歡聚餐」、「咔啦連假歡聚餐」三大明星套餐，首次一起限時下殺最低6折起特價，每一組都現省超過200元，還適用外送滿額350元的免運服務。不只一次爽吃炸雞、蛋撻，使用預訂快取還能再享「一塊咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」通通加1元多1件，這麼大方不吃不行啊！
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠來了！即日起至10/10(一)，限時3天推出「連假歡聚好時雞」超澎湃速食好康優惠，又香又麻的「青花椒雙拼歡聚餐」優惠價499元（原價752元），現省253元可一次吃到青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(中) x 2＋原味蛋撻禮盒 x 1，多人聚餐超方便。
同樣現省253元的「柚香柚甜雙拼歡聚餐」優惠價469元（原價722元），則可以吃到柚香柚甜咔啦脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋香酥脆薯(中) x 1＋雙色轉轉QQ球 x 1＋原味蛋撻禮盒 x 1，一次吃到兩種口味炸雞好滿足。鐵粉最愛的經典口味當然也不能錯過，「咔啦連假歡聚餐」優惠價429元（原價652元），一次幫大家省下223元，划算吃到咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶) x 1。
而且「連假歡聚好時雞」超澎湃優惠竟然還適用外送滿額350元的免運服務！甚至預定快取還可以享有加1元多1件「咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」。以「咔啦連假歡聚餐」來說，等於「7炸雞＋6蛋撻＋可樂」或「6炸雞＋6蛋撻＋4塊上校雞塊＋可樂」現在都只要430元，必須手刀下訂啊！
另外，拿坡里炸雞專賣店也超狂祭出「買1送10」！即日起至10/31，買「1公斤腿排桶」送「10隻胡椒雞翅」過癮優惠價349元（原價650元），一次入手就現省301元，而且可以一直吃到10月底，有夠大方。