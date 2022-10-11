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特企／「上城若水」高智能健康宅　雙十國慶正式開工動土

▲「上城若水」高智能健康宅首選，雙十國慶正式開工動土。（圖／品牌提供）
▲「上城若水」高智能健康宅首選，雙十國慶正式開工動土。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-11 11:09:49

無論景氣、政局如何瞬息萬變，走過全球大疫情年代，高通膨、供應鍊結構引爆的營造成本上漲， 房地產仍是力抗通膨的最佳工具。近期台北市中心湧現精品坪數。回到好地段、好產品，不僅自住好生活，置產也保值的購屋策略。今年以「若水環境整合」全新品牌登場，在三創華山台北核心地段首發的高智能健康宅「上城若水」成績表現亮麗。

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據了解「上城若水」在疫情期間仍不減熱度的主因是集結市中心地段、親民總價、精品規劃及國際團隊打造等全方位優勢。座落於三創數位園區對面，坐擁華山藝文綠廊，捷運忠孝新生站生活圈； 一手與台灣國家門戶計劃五鐵共構接軌，一手串連市民大道軸線百貨美術館豪宅的都更能量。不可思議的是魅力總價，只要1388萬起，即可輕鬆入主台北市中心，果然吸引了雙北及全台各區不少購屋客爭藏。

若水團隊催生的若水新世代建築，不只從友善環境出發，除了將建築硬體架構好，更挹注未來科技基因，讓房子可以從住的空間蛻變為美好生活環境。「上城若水」主張「自然、健康、永續」才是未來住宅的完美答案。於是融入生態、綠能、環控的科技密碼，打造永續舒適的高智能健康宅，全國首創與ACER合作，引進空間環控系統，可利用手機、平板、電腦監測室內環境控制指標，讓房子擁有AI智慧，以創造最合宜的溫控濕控的居家微環境，為住戶的健康把關！

此外，「上城若水」更一次將安全提昇到耐震六級，為建築穿上新衣，在家也可以深呼吸，為了友善環境做到綠建築達標，實現舒適健康的新世代建築，就光、音、熱、氣、水、電等六律工藝全面再進化，從規劃到細節都是市中心住宅建築的罕見創舉。嚴選台北市正中心難得基地作為若水新世代建築首發作品，「上城若水」整合了台北市難得一見的夢幻組合的國際新銳建築團隊；如「日本現代建築之父」丹下健三傳人丹下憲孝形塑國際美學地標，師承隈研吾大師的新銳設計師虎尾亮太．謝，雕琢大廳精品美感；台北101光雕大師十聿照明演繹建築光幕，聿善景觀以風光水綠友善回應城市環境，築遠結構精密構築耐震地標，一次兌現值得收藏的若水新世代建築。

「上城若水」L捷運忠孝新生站，三創演藝華山對面，12-24坪高智能國際健康宅，賞屋專線: (02-)2521-0288。

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