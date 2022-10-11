特企／「上城若水」高智能健康宅　雙十國慶正式開工動土

我是廣告 請繼續往下閱讀
若水團隊催生的若水新世代建築，不只從友善環境出發，除了將建築硬體架構好，更挹注未來科技基因，讓房子可以從住的空間蛻變為美好生活環境。「上城若水」主張「自然、健康、永續」才是未來住宅的完美答案。於是融入生態、綠能、環控的科技密碼，打造永續舒適的高智能健康宅，全國首創與ACER合作，引進空間環控系統，可利用手機、平板、電腦監測室內環境控制指標，讓房子擁有AI智慧，以創造最合宜的溫控濕控的居家微環境，為住戶的健康把關！
此外，「上城若水」更一次將安全提昇到耐震六級，為建築穿上新衣，在家也可以深呼吸，為了友善環境做到綠建築達標，實現舒適健康的新世代建築，就光、音、熱、氣、水、電等六律工藝全面再進化，從規劃到細節都是市中心住宅建築的罕見創舉。嚴選台北市正中心難得基地作為若水新世代建築首發作品，「上城若水」整合了台北市難得一見的夢幻組合的國際新銳建築團隊；如「日本現代建築之父」丹下健三傳人丹下憲孝形塑國際美學地標，師承隈研吾大師的新銳設計師虎尾亮太．謝，雕琢大廳精品美感；台北101光雕大師十聿照明演繹建築光幕，聿善景觀以風光水綠友善回應城市環境，築遠結構精密構築耐震地標，一次兌現值得收藏的若水新世代建築。
「上城若水」L捷運忠孝新生站，三創演藝華山對面，12-24坪高智能國際健康宅，賞屋專線: (02-)2521-0288。