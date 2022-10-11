80歲洗腎又心衰竭　「經導管主動脈瓣置換」護心

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中山附醫心臟內科主任蔡青峰表示，主動脈瓣膜過於狹窄，會造成心臟極大負擔，並促使心衰竭的發生，增加死亡率。臨床上的症狀包含血壓降低、呼吸急促、頭暈或昏厥，目前藥物對動脈瓣膜狹窄療效有限，只能透過手術來治療。
而近年隨著台灣健保核准「經導管主動脈瓣置換手術」（俗稱TAVI），因傷口小、大幅縮短恢復時間，效果不亞於傳統手術；臨床試驗也證實，針對手術高風險患者，安全性更高，術後恢復期明顯縮短，目前台灣經導管主動脈瓣置換手術，已超過2000例，患者可與醫師討論適合的治療方式。
護心公式「3多3少0菸害」 保護心臟健康
蔡青峰表示，根據衛福部統計，國人心臟疾病高居十大死因第2位，可見心臟疾病嚴重威脅到國人健康。中山醫學大學附設醫院心臟科，近期也呼應世界心臟日，為了喚起民眾能對心臟血管健康的重視，特別舉辦護心保健活動，推行護心公式『3多3少0菸害-少鹽、少油、少糖、多運動、多蔬果、多原型、0菸害』，藉由簡單好記的口號公式，隨時提醒自己和親朋好友。
預防重於治療 患者「戒菸」最重要
蔡青峰特別指出，急性心肌梗塞男性有79.5%曾經抽菸，菸害是造成心血管疾病的重要危險因子。因為香菸中的尼古丁會影響神經系統，引發心跳加速，血管收縮，進而增加血管堵塞和栓塞的機會，以及讓血液更具黏性，血塊容易在比較狹窄的血管內形成，營造出容易引發心肌梗塞及中風的環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55361
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