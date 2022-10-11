多達40%癌症患者非因癌症死亡！　原因曝光

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臺北癌症中心腫瘤心臟團隊、北醫附設醫院內科部主任黃群耀分享，一名從外院轉來的乳癌四期病人，因為伴隨肝、肺轉移及肺積水等症狀，醫生原本推測是癌細胞轉移至肺部，但因為病患很容易呼吸喘，轉介腫瘤心臟團隊後，才診斷出其實是因為心臟衰竭，所導致嚴重的肺積水，而非癌細胞轉移，經過一連串藥物及心導管治療後，幫助她的心臟功能變好，讓癌症化療得以延續。
4成癌症病患 死因並非原本罹患的癌症
「心臟是人體最不會長腫瘤的部位，但卻經常是癌症病人致死的主要原因之一！」黃群耀主任表示，當腫瘤治療已日益進步、延長壽命之際，但卻有超過4成的癌症病患，死亡原因並非原本罹患的癌症導致，這當中逾2成是被忽略的癌症心血管疾病，可見在腫瘤治療大幅改善的同時，心血管疾病的陰影，仍持續籠罩在癌症病患的身上。
攝護腺、婦癌 因心血管死亡比例高於癌症
根據國外研究統計指出，2019年癌症病人的非癌死亡已達40%，其中22%死於心血管疾病。若從不同癌別來看，乳癌、膀胱癌、咽喉癌、部分淋巴癌患者，因心血管死亡的比例，已和癌症的死亡比例相近。其中，攝護腺癌、子宮內膜癌，更早已出現「死亡交叉」，換句話說，攝護腺、婦癌患者因心血管死亡的比例，甚至遠高於癌症死亡。
抗癌護心 照護模式與國際接軌
因為癌症複雜度高且多共病，全方位照護將是日後趨勢，北醫也與國際接軌，今年特別指派心臟內科醫師陳彥舟，前往美國加州大學舊金山分校UCSF，與美國腫瘤心臟學權威醫師Dr.JavidMoslehi學習整個「腫瘤心臟學」的流程及臨床照護模式，以幫助更多病患「抗癌護心」，順利完成癌症治療，同時保護心血管的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55384
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