3死1傷凶宅出售！房仲「晚上我也是會怕」 看房僅限早上
現在房價正高，不少人沒有多餘的預算購買新屋時，總是會以中古屋為首要考量，不過如果是凶宅你敢買嗎？近日，就有一名房仲幫一間凶宅打廣告，結果因為文案太過有創意，表示只能在早上看房，讓不少網友紛紛朝聖，引起話題。
一名房仲在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」貼文指出「這間房屋20年前一氧化碳中毒送醫急救不治，該事件大樓內共三死一傷，事過境遷，屋主誠售，物件相關還請私訊詢問」。
只見貼出的房屋概況，屋主開價1350萬元，權狀坪數為26.33坪，主建物+附屬建物則為17.62坪，房屋的格局為2房1廳1衛浴，是位於新北市永和區的凶宅，然而讓人哭笑不得的是，該房仲備註寫下帶看方式為「提前預約」；帶看時間則僅限早上「太陽還沒下山前」，坦言「晚上我也是會怕」。
貼文一出，立刻被網友瘋傳，不少人笑翻表示「晚上我也是會怕真的太好笑了啦XDD」、「這間會紅！感覺很快可以賣出去」、「最後那句我也會怕真的很有梗」、「太有梗！真的成功引起討論欸XD」、「這是王牌房仲吧，讓人看了都想預約看房」、「晚上我也還是會怕真的超級好笑！大推」、「希望有緣人買到好屋！房仲太可愛了」。（編輯：張嘉哲）