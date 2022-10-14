阿湯哥、宋仲基手上那把槍　掀開神祕台廠驚人技術面紗！

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愛槍成痴 索性自己做槍
「我們產品的主軸就是以美軍特種部隊武器為主，所以很早之前就有好萊塢影視道具公司透過代理商洽詢，想要買這種玩具槍來當道具槍。」巍嘉國際總經理龔詩哲的名字和說話的樣子都溫文平實，很難想像他從小就是軍事迷，玩具槍買到想剁手。
雖然念的是資工科系，畢業後賣過電腦也賣過軟體，一邊還繼續經營玩具槍網站，賣周邊產品。幾年後，他才決定和大學時就在BBS上認識、也是槍械同好的網友，加上另一位同學，3人湊了100萬元，開始投入玩具槍本體製作。
龔詩哲開玩笑地說，就是為了戒掉買槍的習慣，才決定自己做槍。然而也因為知道玩槍的人，其實心底希望的還是摸到真槍，所以巍嘉從一開始就鎖定「擬真」的路線，要讓自家公司的產品雖然只是在法令限制下火力不到20焦耳的玩具槍，卻在外觀、觸感，甚至使用體驗上，都比照國際知名槍廠產品。
巍嘉有志於此，但在台灣根本很難接觸到真槍，又從何擬真？於是這群年輕人想到了「直接找原廠，談合作、要授權。」雖然玩具槍在國內外都是很成熟的產業，但在巍嘉之前，卻沒有業者想過要把玩具槍做到像真槍，也沒有需要授權的問題。直到巍嘉找上門，這破天荒的舉動也才讓國際槍廠意識到，原來玩具槍授權是一塊可以開發的市場。
追求擬真 成為市場區隔
而巍嘉也在這些原廠的技術支援下，加上對細節的講究，以極為擬真的精緻度再打上原廠授權的標誌，做出外觀和射擊感宛若真槍、骨子裡卻是沒有火力威脅的玩具槍。無論是前述的HK步槍或國人較熟知的克拉克手槍，每項產品都惟妙惟肖，讓玩具槍領域的發燒友圓了手持名槍的英雄夢，也凸顯了市場區隔，很快就在國際嶄露頭角。
除了被好萊塢道具公司看上，巍嘉也支援如《痞子英雄》等國片用槍，直到近年，韓劇《太陽的後裔》、《愛的迫降》中，主角宋仲基和玄彬手上所握的槍，也出自巍嘉，儼然成為國際影視的道具槍主要供應商。
此外在生存遊戲領域，巍嘉與Heckler & Koch合作的HK416，幾乎是玩家必備，也是公司的明星經典商品，平均每年出貨10000枝。美國最大的空氣軟槍（BB槍）評測兼販售網站Airsoft GI，則將巍嘉評為空氣軟槍頂級藏家品牌。
巍嘉也打入軍警訓練市場，不僅法、荷、美等國的軍隊，甚至日本自衛隊和警視廳，以及台灣的新北市警力訓練用槍，都採用了巍嘉的產品。
但直擊巍嘉的生產線，你可能會驚訝於看到的不是先進自動化設備，而是人工組裝，因為這是少量多樣、無法模組生產的，必須依靠組裝人員熟記不同的槍枝有不同的零件裝配流程。「這個行業能夠自動化的程度很有限，即使全世界歷史最久的貝瑞塔（Beretta，成立已近500年的義大利武器製造廠，產品包括知名的九二手槍），也幾乎都是手工製。」但因為訂單不斷成長，目前巍嘉產能和空間都已經不敷使用，正在規畫擴建新廠。
創業歷程外人看似順遂， 其實經營事業不會永遠順風，更何況是白手起家沒有富爸爸的巍嘉。龔詩哲回憶，2012年12月，美國康乃狄克州發生桑迪胡克小學校園槍擊案，讓美國禁槍風聲四起，零售龍頭沃爾瑪便拿玩具槍開刀，全面停止上架，導致巍嘉在當地的銷售量直線下滑。到了2014年，巍嘉營收掉了2成，最大的客戶也大規模裁員，「當時對方經理也苦口婆心地勸我們裁員，斷尾求生。」
然而，龔詩哲和夥伴討論後，決定咬牙撐下去。以開發不同的產品線，以及更多新產品；同時積極拓展新市場、尋找新客戶，開設服務中心。「整個逆向操作，經過兩年，就把掉的營收拉回來。」
如今巍嘉產品線多達600項，包括手槍約200種、電槍約180種、氣動長槍約230種，其他如散彈槍、鎮暴槍、手拉栓式狙擊槍、反坦克炮等也有約40種，是國內獲得原廠授權最多的玩具槍業者。年產量約10萬枝，長槍類單價都在萬元以上，9成外銷，歐洲、北美、亞洲各占約1/3。龔詩哲透露，2021年巍嘉營收8.2億元，今年有機會挑戰10億元，「營業額相較10年前，大概成長了10倍。」
逆勢躍起 10年成長10倍
目前也擔任中華民國玩具槍協會理事長的龔詩哲分析，國內玩具槍專業製造商約30家，加上通路商約百家，年產值約2.5億美元，外銷比率都達8、9成，規模最大的是年產百萬枝的偉剛科技，以量少質精著稱的巍嘉則可入列前3大。雖然整體產值不比其他大型製造業，但在空氣軟槍部分，占了全球逾1/4，執市場的牛耳，是另類的台灣之光。
一般人不了解玩具槍的製造，其實比真槍複雜許多。「真槍是用火藥發射，彈匣大概只需要4個零件；但玩具槍沒有火力，靠的是結構，要40個零件組成才能讓BB彈射得夠遠。」龔詩哲認為，玩具槍是一個火車頭產業，1枝玩具槍的零件總計多達上百個，技術涵括金屬壓鑄、塑膠射出、車床銑床的工法、表面處理以及IC電子等等，這些都是台灣的強項，巍嘉的供應鏈就是完全MIT。
然而受限於法令，台灣業者不能生產空氣槍，「空氣槍市場是空氣軟槍的10倍，台灣業者是很有機會的。」但治安考量成了玩具槍業者的緊箍咒，只能眼睜睜看著空氣槍市場大餅被瓜分。他希望政府勿以治安大旗限制玩具槍的發展，「會造成傷害的不是槍，而是子彈，沒有子彈的槍怎麼影響治安？」也建議政策應該考慮開放高動能遊戲槍的製造輸出，讓台灣的玩具槍產業有更大的成長空間。