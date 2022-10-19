專訪／從挖礦到創業　黃偉軒成立Steaker成幣圈領航者

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回首過去與加密貨幣的淵源，黃偉軒當時就讀台大資工系大二、大三時期，接觸一門課名為「自動機與形式語言」，教授於課堂中提及分散式系統以及比特幣，其中也涵蓋經濟學、賽局、數學以及密碼學，令他大開眼界，開始投入研究區塊鏈金融，並在2014年毅然決然投資加密貨幣，在一顆比特幣價格還處於225美元的時代，購入人生中第一顆比特幣。
從大四至接續就讀台大資訊網路與多媒體研究所期間，黃偉軒與擁有「區塊鏈傳教士」美名的資工系副教授廖世偉相遇，並加入其實驗室，一路跟隨他研究區塊鏈技術、進入產業並著手相關生意，從挖礦、智能合約以及比特幣錢包的開發、到投資ICO（首次代幣發行），還曾經是早期提供區塊鏈技術與礦機技術顧問服務Hackoin的共同創辦人，黃偉軒初期在幣圈累積的經驗數不勝數，成為他在區塊鏈產業中站穩腳跟的關鍵。
碩士畢業後，黃偉軒曾至Yahoo奇摩擔任軟體工程師，並於2017年成為「麻吉大哥」黃立成旗下加密貨幣項目「秘銀（MITH）」的第一位成員，隔年擔任公司執行副總。直到2019年前正逢熊市時期，「所有的幣圈公司，或發幣的案子都不是這麼好做，許多公司或接案收入皆仰賴把幣吹高，或做行銷賣掉。」黃立成因此提議他去思考一個可持續性的商業模式，進行穩定的生意，「他說我來做，他會支持我！」
再者，當時身邊許多人期盼他貢獻其專業知識、時間與技能，幫忙做虛擬貨幣資產管理，黃偉軒觀察市場、看見需求，並在黃立成的青睞與鼓勵下，創辦了虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」。
Steaker的理念簡明扼要，「Make crypto investment easy」，旨在瞄準加密貨幣持有者配置數位資產，透過簡化投資流程，提供一個低門檻、可輕鬆賺取收益的投資入口，黃偉軒致力開發虛擬資產獲利策略，提供數位世代族群多元組合性商品，幫助用戶配置虛擬資產，創造鏈上收益。
他很有自信地說：「在不久的未來，虛擬資產策略配置會成為必備的服務！」並大膽預估往後的5到10年區塊鏈產業將走向成熟階段。不過，進入加密貨幣市場投資賺錢，涉及到繁雜的專業知識問題，使用者勢必得先跨越一定程度的門檻才能獲得籌碼，常有投資小白和傳統投資人深受加密貨幣市場吸引，卻因此打了退堂鼓，遲遲不敢進場。
虛擬貨幣世界有如夢幻泡泡，暴富的神話當然有，行差踏錯輸掉全部身家的故事也不少。黃偉軒看見了產業痛點，希望協助投資人降低自行操作上的風險，服務對象從「投資小白」到「高淨值人士」，提供年化報酬率從6%到36%的美元穩定幣方案。
黃偉軒身上有著聰明人的自信，言談舉止頗有大將之風，三十而立的他，年紀雖輕，在區塊鏈世界的資歷，卻非一般幣圈玩家能及，去年管理總資產約6千萬美元，今年預估約能達7千多萬。即便在外人看來，他擁有豐富的歷練與傲人的創業成績，已是進攻到金字塔前端的人物，黃偉軒每天仍不斷汲取資訊新知、加入產業社群，並與國際投資人討論產品的可能性。
黃偉軒揭開加密貨幣的神秘面紗，透過幣圈多年的經驗，幫助進入數位資產領域的投資新手紮穩馬步，跨出數位資產投資第一步，他是穩重且獨出手眼的領航者，徜徉於偉大的航道上，一次次的抓對風口，借力使力，並且不斷精進。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。