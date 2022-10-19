專訪／洞悉幣圈痛點　Steaker引路投資人配置數位資產

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台大研究所畢業的黃偉軒同時是XY Finance的創辦人與黃立成加密貨幣項目秘銀（MITH）的前副總，幣圈的經驗資歷深厚，創辦Steaker的初始理念是希望讓加密貨幣平易近人，並使用戶透過平台穩定獲利。
服務對象從投資小白、傳統投資者再到數位世代族群，黃偉軒致力於開發虛擬資產獲利策略，提供多元組合性商品，幫助用戶配置虛擬資產之餘，也降低他們自行操作策略上的風險。
「我們最基礎的服務，是幫助投資新手踏入幣圈世界很安全。」Steaker為協助用戶穩定創造鏈上收益，推出實際年利率（APR）3.5% 的彈性方案、6% 固定利率方案、17%浮動利率方案，以及預估年化利率達36%的高利率方案，用戶不論是投資小白，或是高淨值人士，皆可針對自身的資產位階，衡量自己可承受的風險與所期待的報酬，去選擇適合的方案配置虛擬資產。
除了提供用戶低風險、穩定獲利的方案外，Steaker近期還推出定投，用戶可透過自動化定期扣款，持續以美元穩定幣買入比特幣、以太幣，協助用戶在面對動盪的經濟與市場挑戰時，藉由客製專屬的定投計畫，彈性調配扣款金額與週期，穩健累積財富。
談及Steaker的優勢，黃偉軒滿臉驕傲的說道，現在大部分交易類型的平台，較少會去考量到小白的需求，「我們很重視UI/UX（使用者介面/使用者體驗），操作頁面乾淨簡潔，用戶可以在一到兩分鐘內完成所有的配置，或所有的投放，Steaker不想要加諸太多很複雜的資訊給用戶。」
另外，當投資人選擇海外公司的方案時，會有求助無門的壓力，Steaker畢竟是台灣團隊，「台灣的投資人會比較放心把數位資產放在這裡」，加上Steaker遵守政府洗錢防制（AML），且比照金融機構高標準，落實用戶身份驗證 （KYC），並持有美國MSB監管牌照，符合國際虛擬貨幣監管標準，「Steaker甚至自己建立Safe Fund，類似保險基金的概念」，若有系統性風險發生時，這筆錢會拿出來去賠償給用戶，「在信任感方面，我們有絕對的優勢！」
專訪時，黃偉軒加碼透露，預計在明年年初會於台北規劃實體店據點，從而增加品牌的信任感，至於實體店將會為用戶帶來哪些服務，他笑著簡短說道「敬請期待！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。