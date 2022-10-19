專訪／區塊鏈恐擊潰傳統金融？黃偉軒大談加密貨幣未來式

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2009年，網路上發布了一份名為「比特幣：點對點電子現金系統」的文件，該文件內容主要提到如何在沒有銀行或中央機構的情況下，建立安全透明的數字貨幣，隔年，比特幣正式問世，「去中心化（Decentralized）」與「區塊鏈（Blockchain）」逐漸成為顯學。有別於傳統的管理及運作特性，區塊鏈含括去中心化、匿名性、不可竄改、共識性及加密等5大領域。
從2011年到2019年的這段期間，區塊鏈搜尋熱度與討論趨勢攀升，經歷了技術革新、服務震盪、金融體系的應用以及社群的全球化發展。2021 年，無聊猿（The Bored Ape）使NFT瘋潮起飛，不僅成為席捲全球的熱詞，也使得區塊鏈更貼近於生活。
話雖如此，但論及如今的區塊鏈是否算是成熟時，黃偉軒卻表示否定，原因有三，交易所的處理速度不夠快、計算尚未成熟、採納率不夠高。他認為，成熟的定義是指進入大規模採用階段（mass adoption），台灣熟練於加密貨幣市場的人約5萬至10萬，有在用使用的人估計不到1百萬，全球採用率大約也才0.3%，不過，他大膽預測，區塊鏈日後的成長還是會非常巨大，並在未來 5 至 10 年間逐漸走進主流市場，獲得更多投資者的青睞，到時全球可能至少會有好幾億人口開始使用。
區塊鏈在國際匯兌、股權登記和證券交易所等金融領域中，存在者巨大的應用價值，去中心化的特質，省去第三方中介的環節，交易流程省時快速、成本低，且不會被政治局勢影響。區塊鏈的獨特優勢受到許多關注，各國政府、企業也開始積極探索及開發區塊鏈的價值與應用，甚至有許多幣圈人士評論它總有一天會擊潰現有的傳統金融體系。
黃偉軒提到，比特幣一開始也曾稱要來對抗政府，打敗傳統金融市場，但到後來會發現，當進入大規模採用時，基本上傳統金融會選擇採納，「他們不會坐著乾等你來打敗我，當然會選擇先採用，繼續做更多生意，擴展更大的市場，更有效率地讓人民使用服務。」因此，他認為區塊鏈與傳統金融市場最後會很和平的相互結合，各取所長，他看好3到5年後會有更快速的成長出現，而支付或交易會是最先崛起的應用，未來產權或是版權，也可能會以Token去做交易憑證。
黃偉軒進一步說明，任何交易皆可用以太坊區塊鏈技術，遊戲的寶物、會員證、版權、證書都可以NFT呈現，「只要大家承認這個東西，你就可以用這個技術去拓展很多的應用，例如行銷工具。」以NFT證明參加某場活動，不僅核實方便，業者也不用去再找外包公司做票券系統，因此他認為，產權鎖定NFT，交易鎖定Token，這兩者會是最大的應用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。