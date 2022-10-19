疫情衝擊台灣器官捐贈率創5年新低　醫解惑：「捐出部分肝臟」不會死

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▲ 去年本土疫情持續擴散，導致器捐人數驟降。（示意圖／Pixabay）
活體肝臟移植患者存活率高根據外媒HealthDay報導，每年全球有成千上萬的病人，在等待肝移植時死亡。 「活體移植」可挽救生命，但在美國乃至全球都仍未普及。美國弗吉尼亞州里士滿器官共享聯合網絡（United Network for Organ Sharing ，簡稱UNOS）首席醫療官克拉森醫生（Dr. David Klassen）表示，「若能找到合適的供體，活體肝臟移植對於所有類型的患者來說，都是可行的選擇」。
與其他器官不同的是，肝臟具有再生能力，所捐出的部分肝臟，可在受體和供體中生長。在活體移植手術中，捐獻者的部分肝臟被切除，移植到肝病患者體內。捐贈者剩餘的肝臟，會在幾個月內恢復到正常尺寸。在美國的一項研究中，研究人員調查在美國、加拿大和英國進行近三千例活體肝臟移植患者的生活狀況，其中術後患者存活一年的生存率近93%，存活五年的生存率為83%，十年則爲70%。
▲ 肝臟具有強大再生能力，可在受體和供體中生長。（示意圖／Unsplash）
活體肝臟移植條件與風險活體肝臟捐贈者的年齡必須介於18至60歲，身體健康，並且必須簽署捐贈同意書。這項手術並非全無風險，它可能出現的副作用包括術後感染、血栓、膽汁滲入腹部導致腹痛等等，其中最大的擔憂是在受體中出現器官排斥現象，患者接受肝臟移植後，可能需要終生服藥，以確保身體和新的器官相容。
器官捐贈幫助他人重獲新生，有意願進行器捐者不妨盡早與家人商討決議，若有一天當生命走到終點，才能獲得親友支持，遺愛人間。
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