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疫情衝擊台灣器官捐贈率創5年新低　醫解惑：「捐出部分肝臟」不會死

疫情衝擊台灣器官捐贈率創5年新低　醫解惑：「捐出部分肝臟」不會死
疫情衝擊台灣器官捐贈率創5年新低　醫解惑：「捐出部分肝臟」不會死

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

疫情不僅衝擊經濟與醫療系統，更影響大愛器捐。根據器捐中心統計，去年全台大體器捐人數僅294人，創近5年新低。由個別器官與組織捐贈案例數來看，以眼角膜組織捐贈472件，佔器捐類別內最大宗，然而眼角膜器捐數量與前一年相比，驟減207件。

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器官捐贈移植登錄與病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪透露，器捐數量受疫情衝擊，去年5月開始本土疫情大規模擴散，甚至讓器捐人數驟降至單月僅個位數。今年全民接種疫苗，防疫管制逐漸放寬，器捐情況會比去年好轉，但器捐觀念仍需持續宣導。

▲ 去年本土疫情持續擴散，導致器捐人數驟降。（示意圖／Pixabay）

活體肝臟移植患者存活率高

根據外媒HealthDay報導，每年全球有成千上萬的病人，在等待肝移植時死亡。 「活體移植」可挽救生命，但在美國乃至全球都仍未普及。美國弗吉尼亞州里士滿器官共享聯合網絡（United Network for Organ Sharing ，簡稱UNOS）首席醫療官克拉森醫生（Dr. David Klassen）表示，「若能找到合適的供體，活體肝臟移植對於所有類型的患者來說，都是可行的選擇」。

與其他器官不同的是，肝臟具有再生能力，所捐出的部分肝臟，可在受體和供體中生長。在活體移植手術中，捐獻者的部分肝臟被切除，移植到肝病患者體內。捐贈者剩餘的肝臟，會在幾個月內恢復到正常尺寸。在美國的一項研究中，研究人員調查在美國、加拿大和英國進行近三千例活體肝臟移植患者的生活狀況，其中術後患者存活一年的生存率近93%，存活五年的生存率為83%，十年則爲70%。

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▲ 肝臟具有強大再生能力，可在受體和供體中生長。（示意圖／Unsplash）

活體肝臟移植條件與風險

活體肝臟捐贈者的年齡必須介於18至60歲，身體健康，並且必須簽署捐贈同意書。這項手術並非全無風險，它可能出現的副作用包括術後感染、血栓、膽汁滲入腹部導致腹痛等等，其中最大的擔憂是在受體中出現器官排斥現象，患者接受肝臟移植後，可能需要終生服藥，以確保身體和新的器官相容。

器官捐贈幫助他人重獲新生，有意願進行器捐者不妨盡早與家人商討決議，若有一天當生命走到終點，才能獲得親友支持，遺愛人間。

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