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牙痛治不好竟是腦瘤作祟！　年輕女子絕望表示「已開始籌備葬禮」

牙痛治不好竟是腦瘤作祟！　年輕女子絕望表示「已開始籌備葬禮」
牙痛治不好竟是腦瘤作祟！　年輕女子絕望表示「已開始籌備葬禮」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

29歲的年輕媽媽艾瑪（Emma Webster）某日在一陣劇烈的牙痛後，決定去看牙醫，並接受根管治療手術。然而就在幾個月後，她的牙齒又開始疼痛起來，並且疼痛情況加劇，甚至出現視綫模糊的症狀，這時她開始感覺不對勁。入院求醫後，艾瑪被轉診進行核磁共振掃描，結果顯示她的右眼後面，有一顆腦瘤。

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▲ 牙痛導致的頭痛和視綫模糊，竟可能是腦瘤作祟。（示意圖／Pixabay）

根據英媒Daily Mail報導，艾瑪的牙醫起初認為，牙痛可能是口腔細菌感染引起，因此建議她進行根管治療手術，然而術後她驚覺疼痛感依然存在，甚至逐漸蔓延到嘴巴和鼻尖。她轉而尋求專科醫生協助，醫生判斷艾瑪患有神經痛，這是一種由於神經受到刺激、受損，而導致面部刺痛。

接下來的六個月，艾瑪接受了神經疾病治療，開始服用一種癲癇藥物，這種藥物會干擾神經向大腦發送疼痛信號的能力，但這沒有效果。她的疼痛繼續惡化，開始出現頭痛、視力模糊症狀。後來她轉而尋求另一位專科醫生協助，後者將她轉介到格拉斯哥伊麗莎白女王大學醫院（Queen Elizabeth University Hospital）的神經科，她在那裏接受核磁共振掃描。三天後診斷結果揭曉，她的右眼後面有一顆良性腦瘤。

Pixabay
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▲ 核磁共振掃描結果表明是腦瘤。（示意圖／Pixabay）

艾瑪絕望坦言，她有腦瘤的家族病史，她的外祖母死於腦瘤那年僅有55歲，因此確認診斷結果後，她已經斷定需要開始「籌備自己的葬禮」了。艾瑪最終進行手術切除70%的腦瘤，術後她被允許出院在家療養。八個月後，她的頭痛症狀終於有所改善。如今，她每年都會接受一次腦部掃描，以檢測腦瘤的生長狀況。她即將迎來她和丈夫的第二個孩子，全新的生活正在等待她。

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