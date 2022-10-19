別再喝含糖飲料啦！　最新研究：容易長胖「癌症」死亡風險還會增加

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研究人員試圖尋找這些甜飲與所有癌症、肥胖相關癌症之間的關聯，於是採用了一項癌症預防研究的數據。從1982年起，超過93.4萬名未患上癌症者提供了自己的飲料攝取數據，一直到2016年結束研究，共有超過13.5萬名參與者死於癌症。
研究結果顯示，每天喝超過兩種含糖飲料的人，患上肥胖相關癌症的風險會增加，不過與癌症死亡的風險並無直接關聯。此項研究結果實際上參考的是參與者的身體質量指數（BMI），若在調整了BMI標準，上述情況就被抵消了。
其次，與不喝含糖飲料的人相比，熱愛甜飲者與結腸癌、腎癌的死亡率增加是相關的，在調整BMI後，這一結果仍然成立。另外，偏愛人工甜味劑的參與者，患胰腺癌的風險也顯示增加，調整BMI後結果仍無改變。
此研究已發表在美國癌症研究協會的一份期刊上，專家表示：「未來的研究，應將BMI加入考量，研究BMI在加糖飲料、癌症風險方面的作用。」若將研究結果作為公共政策的參考數據，有助於減少美國人患癌死亡的風險。
在臺灣，癌症死亡的風險也相當高——2021年台灣癌症死亡人高達5萬1,656人，占總死亡人數28%；其中與甜飲相關的結腸癌，在十大癌症死亡率中排名第三！所以別再喝過量的含糖飲料啦！
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