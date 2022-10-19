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經期不順恐是患「多囊性卵巢」的警訊！　專家建議：服用「這5種維生素」抗病

經期不順恐是患「多囊性卵巢」的警訊！　專家建議：服用「這5種維生素」抗病
經期不順恐是患「多囊性卵巢」的警訊！　專家建議：服用「這5種維生素」抗病

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-19 14:30:45

現代女生大多數都有經期不順的問題，有沒有想過這或許與卵巢功能異常有關？多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種育齡婦女常見的卵巢疾病，由荷爾蒙失調所致。這個疾病會引發各種症狀，例如雄性激素過高會導致體重增長、臉部和身體毛髮過旺（多毛症）、偶爾出現痤瘡和月經週期不順，更嚴重的甚至會導致卵巢無法發揮正常功能等。 

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▲多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種育齡婦女常見的卵巢疾病，由荷爾蒙失調所致。



根據外媒《REVIEWS》報導，服用以下5種維生素能夠幫助我們對抗多囊性卵巢症候群： 

1）維生素D

維生素 D 的主要功能是促進葡萄糖代謝。根據2019年的文獻指出，補充維生素 D 可改善 PCOS 患者的胰島素阻抗，富含維生素D的食物包括有鱈魚肝油、高脂肪的魚類例如金槍魚、鮭魚和鯖魚、油浸沙丁魚罐頭，以及維生素D強化牛奶。另外，早晨在戶外散步曬太陽也是攝取維生素D的好方法。

 

2）Omega-3 脂肪酸

Omega-3 脂肪酸具有抗炎的功效，能幫助「PCOS」患者抵抗胰島素導致的炎症和雄性激素過多的問題。但由於人體無法自行製造Omega-3 脂肪酸，所以必須從飲食中攝取，含有Omega-3 食物包括冷水肥魚、鮭魚、金槍魚、沙丁魚、植物油、大豆和菜籽油、核桃、奇亞籽和亞麻籽等種子。

 

3）鋅

人體需要鋅來維持免疫功能和新陳代謝。2016 年的一項小型研究發現，每天補充 50 毫克鋅並持續8週，可減輕 「PCOS」 的部分症狀，例如脫髮和多毛症。含有鋅的食物有很多，例如生蠔、螃蟹和龍蝦等海鮮、紅肉、豆類和堅果等。不過需注意的是，雖然鋅對我們身體有好處，但食用過多也可能導致體內銅缺乏甚至失去味覺。

 

4）肌醇

肌醇是一種糖醇，有助於調節體內的一些激素水平，如提高胰島素敏感性和降低雄激素水平。肌醇可以作為補充劑服用，也可從以下食物中攝取，其中包括有穀物、堅果、豆子和水果等。

 

 5）肉鹼

肉鹼是人體自然產生的一種物質，不僅能幫助身體將脂肪轉化為能量，而且還能代謝體內的葡萄糖。2016 年的一項小型研究發現，過重的「 PCOS」 患者若口服肉鹼持續12 周，有助於改善胰島素抵抗和降低體重，牛肉、牛奶和鱈魚等食物都可幫助我們攝取肉鹼。

 

專家提醒，多囊性卵巢症候群的體徵和症狀會因人而異，因此若症狀一直不見好轉，甚至持續惡化，應盡快到專科醫院接受深入檢查。

 





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