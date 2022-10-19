31歲孕婦腹痛以為便秘　醫師檢查驚覺：膽囊癌末期，生命恐剩下六個月

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根據外媒《INSIDER》報導，凱西沃德（Casey Ward）是一名護理人員，近幾個月來她一直飽受右上腹痛之苦，工作期間就因難忍劇痛被送到急診室就醫，醫師初步診斷應是便秘所導致的疼痛。不過凱西卻覺得右腹的劇痛根本遠超於便秘問題。
▲一名31歲的懷有身孕的女子因右上腹部出現劇烈疼痛而到緊急前往醫院掛急診，經診斷以為只是便秘問題，後來又稱只是膽囊問題生產後進行手術即可，不料女子最後竟被確診為末期膽囊癌。
接下來的幾個月凱西的病情仍不見好轉，不時就會發生劇烈疼痛，經過一系列檢查，醫師判斷是膽囊出問題，由於當時她懷上了二胎，所以她無法及時進行膽囊切除的手術。在整個懷孕期間，凱西的疼痛愈發加劇，就連走路、深呼吸都會引發劇烈疼痛，她也被迫長期待在家中休養。
疼痛難耐的凱西曾多次請求醫生給她進行手術，但醫生均以不想傷害嬰兒為由拒絕。直到女兒出生的兩個月後，凱西又因劇痛被送院治療，這一次經超音波檢查發現右上腹有一個相當於葡萄柚大小的腫瘤。不過醫師向凱西保證腫瘤應是良性的，因為她還很年輕、健康。
兩週後，檢驗結果出爐證實她罹患癌症，且癌細胞已經從膽囊擴散到她的腿、肺部，凱西甚至被醫師宣告只剩下六個月不到的生命，讓她和親友都震驚不已，從未想過有一天她的生命將止步於31歲。
但值得慶幸的是，現年33歲的凱西已完成了一年多的靜脈化療，目前她仍需要繼續服用口服化療，治療期間她也時常向他人分享她的抗癌故事。希望不久的將來她可以恢復健康重回職場。
由此可見膽囊位於腹部的較深處，如果真的不幸確診癌症也較難以發現，在此建議大家還是要定期到醫院進行身體檢查，以便能夠更加了解自身體內的狀況。
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